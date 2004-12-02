Раздел: Мир
Удачливый американец дважды за три месяца "сорвал куш" в лотерею
За счастливый билет американец заплатил долларов.
В США 38-летний житель штата Мэриленд выиграл 31,3 тыс. долл. в лотерею, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Билет обошелся американцу всего в 6 долл. Это - вторая лотерейная победа на его счету.
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"В августе текущего года я выиграл 1 млн долл. в лотерею", - говорит победитель.
В США 38-летний житель штата Мэриленд выиграл 31,3 тыс. долл. в лотерею, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Билет обошелся американцу всего в 6 долл. Это - вторая лотерейная победа на его счету.
Читайте также: Удачливый француз дважды за год выиграл по миллиону евро в лотерею
"В августе текущего года я выиграл 1 млн долл. в лотерею", - говорит победитель.
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