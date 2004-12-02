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Раздел: Мир  
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Удачливый американец дважды за три месяца "сорвал куш" в лотерею

Удачливый американец дважды за три месяца "сорвал куш" в лотереюЗа счастливый билет американец заплатил долларов.

В США 38-летний житель штата Мэриленд выиграл 31,3 тыс. долл. в лотерею, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Билет обошелся американцу всего в 6 долл. Это - вторая лотерейная победа на его счету.

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"В августе текущего года я выиграл 1 млн долл. в лотерею", - говорит победитель.
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 Теги: США, лотерея, выигрыш

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Сегодня, 13:50 » Автор: Алена Шимко
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