Стали известны главные риски для мировой экономики в 2019 году

Некоторые проблемы видны невооруженным взглядом.



Ситуация в мировой экономике будет во многом зависеть от торговых войн, цен на нефть и конфликтов в водах у берегов Китая. Агентство Bloomberg подготовило прогноз развития мировой экономики в 2019 году, в котором есть как сценарии для отдельных стран и регионов, так и обзор политических рисков, которые могут сказаться на глобальных темпах роста.



Об этом пишет



Торговые войны

В 2019 году торговые противостояния между странами будут «самыми ожесточенными». Из-за непредсказуемости действий президента США Дональда Трампа сценариев развития событий может быть много - от спада напряженности до «полномасштабной экономической войны между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем».



Следить, по мнению экспертов агентства, нужно будет за тремя темами: сумеют ли США и Китай договориться о взаимной торговле, будет ли Вашингтон вводить новые пошлины на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии и ратифицирует ли конгресс США новое соглашение о торговле с Мексикой и Канадой (USMCA).



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Проблемы на любом из этих направлений могут сказаться на состоянии мировой экономики.



Италия

В Италии популистское правительство спорит с Еврокомиссией о фискальной политике (ЕС требует сократить расходы), из-за чего итальянский бизнес и население стали сокращать свои расходы. Этот тренд продолжится. Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.



Если доверие к итальянской экономике иссякнет, страна может вступить в период продолжительной рецессии, а ее кредитный рейтинг понизится, из-за чего могут начаться проблемы в отношениях с ЕЦБ. В худшем сценарии Риму придется выбирать между финансовым кризисом, подчинении требованиям ЕС или выходом из валютного союза.



Великобритания

Неопределенность со сценарием выхода страны из состава Европейского союза может привести к отставке премьера Терезы Мэй и роспуске правительства. Вероятность этого агентство считает высоким. Жесткий выход из ЕС приведет к потере потенциальных 7% роста к 2030 году.



Нефть

На нефтяные цены будут влиять отношения Ирана и США, решение ОПЕК по уровню добычи и отношения между Вашингтоном и Саудовской Аравией.



Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы убийство журналиста Джамаля Хашкаджи сказалось на отношениях двух стран, а из-за трений между двумя нефтяные цены могут подскочить.



Конфликты в Азии

В этом регионе основные риски связаны с Китаем и его отношениями с соседями. Агентство не допускает, что увеличение поддержки Тайваня со стороны США и решение проводить в Южно-Китайском море военные учения может привести к столкновению с Пекином. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ситуация в мировой экономике будет во многом зависеть от торговых войн, цен на нефть и конфликтов в водах у берегов Китая. Агентство Bloomberg подготовило прогноз развития мировой экономики в 2019 году, в котором есть как сценарии для отдельных стран и регионов, так и обзор политических рисков, которые могут сказаться на глобальных темпах роста.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org Торговые войныВ 2019 году торговые противостояния между странами будут «самыми ожесточенными». Из-за непредсказуемости действий президента США Дональда Трампа сценариев развития событий может быть много - от спада напряженности до «полномасштабной экономической войны между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем».Следить, по мнению экспертов агентства, нужно будет за тремя темами: сумеют ли США и Китай договориться о взаимной торговле, будет ли Вашингтон вводить новые пошлины на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии и ратифицирует ли конгресс США новое соглашение о торговле с Мексикой и Канадой (USMCA).Проблемы на любом из этих направлений могут сказаться на состоянии мировой экономики.ИталияВ Италии популистское правительство спорит с Еврокомиссией о фискальной политике (ЕС требует сократить расходы), из-за чего итальянский бизнес и население стали сокращать свои расходы. Этот тренд продолжится. Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.Если доверие к итальянской экономике иссякнет, страна может вступить в период продолжительной рецессии, а ее кредитный рейтинг понизится, из-за чего могут начаться проблемы в отношениях с ЕЦБ. В худшем сценарии Риму придется выбирать между финансовым кризисом, подчинении требованиям ЕС или выходом из валютного союза.ВеликобританияНеопределенность со сценарием выхода страны из состава Европейского союза может привести к отставке премьера Терезы Мэй и роспуске правительства. Вероятность этого агентство считает высоким. Жесткий выход из ЕС приведет к потере потенциальных 7% роста к 2030 году.НефтьНа нефтяные цены будут влиять отношения Ирана и США, решение ОПЕК по уровню добычи и отношения между Вашингтоном и Саудовской Аравией.Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы убийство журналиста Джамаля Хашкаджи сказалось на отношениях двух стран, а из-за трений между двумя нефтяные цены могут подскочить.Конфликты в АзииВ этом регионе основные риски связаны с Китаем и его отношениями с соседями. Агентство не допускает, что увеличение поддержки Тайваня со стороны США и решение проводить в Южно-Китайском море военные учения может привести к столкновению с Пекином.





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