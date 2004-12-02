На Филиппинах священника арестовали за надругательство над детьми

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Активистки женского движения Femen напали на главу католической церкви Бельгии - архиеопископа Леонарда 23 апреля. В пресс-службе феминистического движения заявили, что организация считает архиепископа главным гомофобом в Европе. Активистки напали на служителя церкви в Брюссельском университете во время дискуссии