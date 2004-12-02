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Раздел: Мир  
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На Филиппинах священника арестовали за надругательство над детьми

На Филиппинах священника арестовали за надругательство над детьмиПожаловались около 50 детей.

На Филиппинах арестовали 77-летнего американского католического священника, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. За 37 лет его службы на него жаловались десятки детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

Об этом сообщает Reuters.

Священника арестовали в его доме в городе Навал в среду. Сейчас решается вопрос о его депортации обратно в США, где его будут судить.

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Последние 37 лет он служил в католической церкви в Филиппинах. За это время на священника пожаловались около 50 детей в возрасте от 12 лет.
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 Теги: Филиппины, священник, дети, арест

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Сегодня, 12:04 » Автор: Алена Шимко
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