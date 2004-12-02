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Раздел: Мир  
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Россиянка напала на священника в Никарагуа

Россиянка напала на священника в НикарагуаЖенщину задержали сразу после нападения.

Россиянка облила кислотой священника после исповеди. Сановник находится с тяжелыми ожогами в больнице, нападавшую задержали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Гражданка Российской Федерации напала с кислотой на священника. 59-летний священник только закончил слушать исповедь в Кафедральном соборе, когда женщина облила его кислотой.

Священник сейчас находится в реанимации с серьезными химическими ожогами лица, рук и плеч.

Женщину задержали и закрыли, пока не прибыла полиция.

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Правоохранители пока не выяснили возможные мотивы атаки, но местные СМИ указали на то, что женщина имела на себе футболку с изображением плода в утробе матери, который показывает неприличный жест.

Пресс-секретарь полиции заявила, что нападающим оказалась гражданка России.

Инцидент произошел в католическом соборе столицы Никарагуа, городе Манагуа.
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 Теги: нападение, Никарагуа, церковь

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Сегодня, 22:01 » Автор: Едгар Букмирза
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