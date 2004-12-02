Раздел: Мир
Россиянка напала на священника в Никарагуа
Женщину задержали сразу после нападения.
Россиянка облила кислотой священника после исповеди. Сановник находится с тяжелыми ожогами в больнице, нападавшую задержали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Гражданка Российской Федерации напала с кислотой на священника. 59-летний священник только закончил слушать исповедь в Кафедральном соборе, когда женщина облила его кислотой.
Священник сейчас находится в реанимации с серьезными химическими ожогами лица, рук и плеч.
Женщину задержали и закрыли, пока не прибыла полиция.
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Правоохранители пока не выяснили возможные мотивы атаки, но местные СМИ указали на то, что женщина имела на себе футболку с изображением плода в утробе матери, который показывает неприличный жест.
Пресс-секретарь полиции заявила, что нападающим оказалась гражданка России.
Инцидент произошел в католическом соборе столицы Никарагуа, городе Манагуа.
Россиянка облила кислотой священника после исповеди. Сановник находится с тяжелыми ожогами в больнице, нападавшую задержали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Гражданка Российской Федерации напала с кислотой на священника. 59-летний священник только закончил слушать исповедь в Кафедральном соборе, когда женщина облила его кислотой.
Священник сейчас находится в реанимации с серьезными химическими ожогами лица, рук и плеч.
Женщину задержали и закрыли, пока не прибыла полиция.
Читайте также: В белорусском Бресте россиянка напала на гаишника
Правоохранители пока не выяснили возможные мотивы атаки, но местные СМИ указали на то, что женщина имела на себе футболку с изображением плода в утробе матери, который показывает неприличный жест.
Пресс-секретарь полиции заявила, что нападающим оказалась гражданка России.
Инцидент произошел в католическом соборе столицы Никарагуа, городе Манагуа.
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