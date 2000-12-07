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В Лондоне зажгли главную елку Великобритании
Старт торжественному мероприятию дали лорд-мэр Вестминтера Линдси Холл и мэр Осло Марианне Борген
Главная рождественская ель Великобритании - привезенная из Норвегии зеленая красавица высотой в 21 метр - в четверг вечером зажгла свои огни на Трафальгарской площади в Лондоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Церемония подробно освещалась на посвященной елке странице в "Твиттере", которую ведет администрация центрального лондонского района Вестминстер.
Старт торжественному мероприятию дали лорд-мэр Вестминтера Линдси Холл и мэр Осло Марианне Борген. Они же три недели назад вдвоем спилили подобранное в подарок Лондону 80-летнее дерево в Нурмарке - лесистом северном пригороде Осло, который является излюбленным местом отдыха жителей норвежской столицы.
Ель, которая будет украшать центр Лондона до начала января, каждый год везут в Великобританию на корабле через Северное море по традиции, начало которой было положено в 1947 году. Таким образом норвежцы отдают дань благодарности Великобритании за помощь, оказанную во время Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации королевская семья Норвегии и правительство страны в изгнании жили и работали в Лондоне. Там же обучались отряды норвежских коммандос и планировались диверсионные операции против оккупантов.
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Елку на Трафальгарской площади украшают подчеркнуто скромно - звездой на верхушке и вертикальными гирляндами лампочек, как это принято в Норвегии. В этом году подарком для гостей церемонии стало выступление восходящей звезды норвежской рэп-сцены - певицы Майры. Беженка из Сьерра-Леоне, поселившаяся в норвежском Бергене вместе с семьей в 1998 году, читает рэп на бергенском диалекте норвежского языка.
Главная рождественская ель Великобритании - привезенная из Норвегии зеленая красавица высотой в 21 метр - в четверг вечером зажгла свои огни на Трафальгарской площади в Лондоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Церемония подробно освещалась на посвященной елке странице в "Твиттере", которую ведет администрация центрального лондонского района Вестминстер.
Старт торжественному мероприятию дали лорд-мэр Вестминтера Линдси Холл и мэр Осло Марианне Борген. Они же три недели назад вдвоем спилили подобранное в подарок Лондону 80-летнее дерево в Нурмарке - лесистом северном пригороде Осло, который является излюбленным местом отдыха жителей норвежской столицы.
Ель, которая будет украшать центр Лондона до начала января, каждый год везут в Великобританию на корабле через Северное море по традиции, начало которой было положено в 1947 году. Таким образом норвежцы отдают дань благодарности Великобритании за помощь, оказанную во время Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации королевская семья Норвегии и правительство страны в изгнании жили и работали в Лондоне. Там же обучались отряды норвежских коммандос и планировались диверсионные операции против оккупантов.
Читайте также: В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Видео
Елку на Трафальгарской площади украшают подчеркнуто скромно - звездой на верхушке и вертикальными гирляндами лампочек, как это принято в Норвегии. В этом году подарком для гостей церемонии стало выступление восходящей звезды норвежской рэп-сцены - певицы Майры. Беженка из Сьерра-Леоне, поселившаяся в норвежском Бергене вместе с семьей в 1998 году, читает рэп на бергенском диалекте норвежского языка.
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