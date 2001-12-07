В США похоронили Джорджа Буша-старшего

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В США прощаются с Джорджем Бушем-старшим Джордж Буш-старший был 41-м президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 годы.

В США попрощались с бывшим президентом Джорджем Бушем-старшим Экс-президента США похоронят возле библиотеки его имени рядом с женой и дочерью.

В США убили кардиолога Джорджа Буша-старшего Марка Хаускнехта убили во время прогулки на велосипеде по Южной Мэйн-стрит.