Раздел: Мир
В США похоронили Джорджа Буша-старшего
Последнее прощание с Джорджем Бушем-старшим состоялось только в присутствии близких родственников и друзей.
В Техасе похоронили 41 президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter 6 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша", – написал он.
Буш-старший похоронен на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.
Читайте также: Названо место, где похоронят Буша-старшего
Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. На днях в кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с политиком.
В Техасе похоронили 41 президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter 6 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша", – написал он.
Буш-старший похоронен на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.
Читайте также: Названо место, где похоронят Буша-старшего
Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. На днях в кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с политиком.
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