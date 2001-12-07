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Раздел: Мир  
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В США похоронили Джорджа Буша-старшего

В США похоронили Джорджа Буша-старшегоПоследнее прощание с Джорджем Бушем-старшим состоялось только в присутствии близких родственников и друзей.

В Техасе похоронили 41 президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter 6 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша", – написал он.

Буш-старший похоронен на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.

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Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. На днях в кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с политиком.
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 Теги: США, Джордж Буш-старший

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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