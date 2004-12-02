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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Польше: автобус упал в кювет

Смертельное ДТП в Польше: автобус упал в кюветАвтобус перевернулся во время торможения.

В Польше в результате масштабной аварии с пассажирским автобусом погиб один человек, еще 19 ранены, сообщает TVN24, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В пресс-службе полиции заявили, что авария произошла около 9 вечера (22:00 по Киеву). Автобус перевернулся во время торможения и упал в кювет.

Как отмечется, пятеро пострадавших получили серьезные ранения.

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В автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 находятся под наблюдением экстренных служб.
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 Теги: Польша, ДТП, автобус, жертвы

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Сегодня, 09:03 » Автор: Алена Шимко
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