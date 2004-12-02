» » Во Франции задержали сотни школьников
Раздел: Мир  
0

Во Франции задержали сотни школьников

Во Франции задержали сотни школьниковПротестовали против реформы среднего образования

Во Франции в четверг, 6 декабря, прошли школьные протесты против проводимой реформы среднего образования, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

В ходе акций были задержаны более 700 учащихся.

Из-за демонстраций была нарушена работа почти 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы. В протестах приняли участие тысячи старшеклассников по всей стране.

Они выступают против ужесточения критериев отбора для абитуриентов и возможного сокращения преподавателей. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и закончились применением насилия.

"Желтые жилеты" также готовятся провести очередную акцию в Париже в субботу, 8 декабря. Из-за опасений перед возможными беспорядками в этот день для посетителей будет закрыта Эйфелева башня, а также многочисленные столичные музеи, среди которых Лувр и Орсе.

Власти намерены мобилизовать по всей стране почти 90 тысяч полицейских, чтобы избежать беспорядков. Согласно опросам, более 70% французов симпатизируют участникам протестов.

По состоянию на вечер 1 декабря в результате столкновений "желтых жилетов" с полицией в Париже пострадали более 100 человек, почти 300 задержали правоохранители.

Читайте также: Во Франции арестовали более сотни человек, поджигавших авто

Протестующие против повышения цен на топливо устроили в столице Франции несколько пожаров - поджигали и переворачивали автомобили, а также били витрины магазинов. Некоторые из них были вооружены металлическими дубинками и топорами. Против демонстрантов использовали водометы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, школьники, протесты, задержания

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:03 » Автор: Алена Шимко
     292
     0

Похожие новости по теме

В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню

Главная достопримечательность Парижа будет закрыта для посещения 8 декабря из-за протестов "желтых жилетов".

Во Франции опасаются новой волны насилия и убийств Во Франции опасаются новой волны насилия и убийств

Несколько сотен человек задержаны

Во Франции протестующих поливают из водометов Во Франции протестующих поливают из водометов

В беспорядках принимают участие около 5000 человек.

В Париже арестовали более ста В Париже арестовали более ста "желтых жилетов"

В Париже в акциях протеста участвуют 5,5 тыс. человек

Протесты в Париже: задержали более 140 человек Протесты в Париже: задержали более 140 человек

Французы протестовали и против Макрона, и против Ле Пен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх