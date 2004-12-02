Раздел: Мир
Во Франции задержали сотни школьников
Протестовали против реформы среднего образования
Во Франции в четверг, 6 декабря, прошли школьные протесты против проводимой реформы среднего образования, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
В ходе акций были задержаны более 700 учащихся.
Из-за демонстраций была нарушена работа почти 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы. В протестах приняли участие тысячи старшеклассников по всей стране.
Они выступают против ужесточения критериев отбора для абитуриентов и возможного сокращения преподавателей. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и закончились применением насилия.
"Желтые жилеты" также готовятся провести очередную акцию в Париже в субботу, 8 декабря. Из-за опасений перед возможными беспорядками в этот день для посетителей будет закрыта Эйфелева башня, а также многочисленные столичные музеи, среди которых Лувр и Орсе.
Власти намерены мобилизовать по всей стране почти 90 тысяч полицейских, чтобы избежать беспорядков. Согласно опросам, более 70% французов симпатизируют участникам протестов.
По состоянию на вечер 1 декабря в результате столкновений "желтых жилетов" с полицией в Париже пострадали более 100 человек, почти 300 задержали правоохранители.
Читайте также: Во Франции арестовали более сотни человек, поджигавших авто
Протестующие против повышения цен на топливо устроили в столице Франции несколько пожаров - поджигали и переворачивали автомобили, а также били витрины магазинов. Некоторые из них были вооружены металлическими дубинками и топорами. Против демонстрантов использовали водометы.
Во Франции в четверг, 6 декабря, прошли школьные протесты против проводимой реформы среднего образования, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
В ходе акций были задержаны более 700 учащихся.
Из-за демонстраций была нарушена работа почти 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы. В протестах приняли участие тысячи старшеклассников по всей стране.
Они выступают против ужесточения критериев отбора для абитуриентов и возможного сокращения преподавателей. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и закончились применением насилия.
"Желтые жилеты" также готовятся провести очередную акцию в Париже в субботу, 8 декабря. Из-за опасений перед возможными беспорядками в этот день для посетителей будет закрыта Эйфелева башня, а также многочисленные столичные музеи, среди которых Лувр и Орсе.
Власти намерены мобилизовать по всей стране почти 90 тысяч полицейских, чтобы избежать беспорядков. Согласно опросам, более 70% французов симпатизируют участникам протестов.
По состоянию на вечер 1 декабря в результате столкновений "желтых жилетов" с полицией в Париже пострадали более 100 человек, почти 300 задержали правоохранители.
Читайте также: Во Франции арестовали более сотни человек, поджигавших авто
Протестующие против повышения цен на топливо устроили в столице Франции несколько пожаров - поджигали и переворачивали автомобили, а также били витрины магазинов. Некоторые из них были вооружены металлическими дубинками и топорами. Против демонстрантов использовали водометы.
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