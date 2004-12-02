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Раздел: Мир  
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Трамп определился с новым постредом США в ОНН

Трамп определился с новым постредом США в ОННИм станет представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли, сообщает Bloomberg, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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По информации издания, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Хейли. Других подробностей не приводится.
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 Теги: Трамп, США, ООН, постред

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Сегодня, 11:24 » Автор: Алена Шимко
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