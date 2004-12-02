Раздел: Мир
Президент Грузии рассказала о будущих отношениях с США и ЕС
Тбилиси потребуется поддержка Запада
Грузии необходима большая поддержка Запада для защиты демократических ценностей в стремлении развиваться по западной модели. Об этом избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявила в авторской статье, опубликованной в пятницу, 7 декабря, в газете Financial Times, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я рассматриваю свою победу на выборах как победу для Европы и для Запада, – говорится в статье. – Грузия является первопроходцем демократии в Кавказском регионе и близким военным союзником ЕС и США".
"Нам потребуется неизменная поддержка Запада для восстановления нашей территориальной целостности посредством дипломатии", - отметила она, повторив позицию Тбилиси по оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.
"Будучи первым президентом страны с европейскими корнями, я буду продолжать защищать западные ценности от дестабилизирующих влияний нашего северного соседа, - подчеркивает Зурабишвили. – Я буду продолжать бороться за демократию, чтобы избавить страну от остатков нашего тоталитарного прошлого".
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Саломе Зурабишвили обещает использовать "десятилетний дипломатический опыт для того, чтобы приблизить страну к своей цели – вступлению в ЕС и НАТО".
Грузии необходима большая поддержка Запада для защиты демократических ценностей в стремлении развиваться по западной модели. Об этом избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявила в авторской статье, опубликованной в пятницу, 7 декабря, в газете Financial Times, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я рассматриваю свою победу на выборах как победу для Европы и для Запада, – говорится в статье. – Грузия является первопроходцем демократии в Кавказском регионе и близким военным союзником ЕС и США".
"Нам потребуется неизменная поддержка Запада для восстановления нашей территориальной целостности посредством дипломатии", - отметила она, повторив позицию Тбилиси по оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.
"Будучи первым президентом страны с европейскими корнями, я буду продолжать защищать западные ценности от дестабилизирующих влияний нашего северного соседа, - подчеркивает Зурабишвили. – Я буду продолжать бороться за демократию, чтобы избавить страну от остатков нашего тоталитарного прошлого".
Читайте также: Дочь Эминема рассказала о теплых отношениях с отцом
Саломе Зурабишвили обещает использовать "десятилетний дипломатический опыт для того, чтобы приблизить страну к своей цели – вступлению в ЕС и НАТО".
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