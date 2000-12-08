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Раздел: Мир  
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Европейская комиссия подала иск против Румынии

Европейская комиссия подала иск против РумынииЕврокомиссия подала в суд на Румынию

Европейская комиссия обратилась в Европейский суд с иском против Румынии из-за просрочки возврата государственной помощи в размере 92 миллионов евро, которые были предоставлены правительством страны группе компаний, принадлежащих братьям Виорелу и Иоану Микула, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Еще в декабре 2013 года было установлено, что своим решением от 2005 года об отказе от инвестиционного контракта за четыре года до истечения срока его действия Румыния нарушила двусторонний Договор, подписанный со шведскими инвесторами (Виорел и Иоан Микула – граждане Швеции). Румыния, находясь в стадии присоединения к ЕС и с целью соблюдения европейских законодательных норм, аннулировала схему государственной помощи», - говорится в сообщении.

Позже Арбитражный суд обязал правительство Румынии возместить ущерб бизнесменам Виорелу и Иоану Микула, так как они не воспользовались полностью государственной помощью.

Однако, в 2015 году Еврокомиссия приняла решение, в соответствии с которым выплаченная Румынией сумма компенсаций инвесторам и принадлежащим им компаниям нарушает нормы законодательства ЕС о государственной помощи, обязав Румынию вернуть выплаченные инвесторам денежные компенсации.

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Подчеркивается также, что на выполнение постановления Еврокомиссии было отведено четыре месяца, однако деньги до сих пор не были возвращены, поэтому было принято решение обратиться с иском в Европейский суд.
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 Теги: Еврокомиссия, Румыния

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Сегодня, 00:02 » Автор: Татьяна Ларина
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