Раздел: Мир
Британская разведка составила "черный список" российских олигархов
Спецслужбы усилят давление на олигархов, связанных с Кремлем
Британская разведка составила список наиболее близких к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов, на которых власти намерены оказать давление, и которые "должны стать мишенью для британской разведки", сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Список российских бизнесменов и топ-менеджеров уже был передан и утвержден премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет издание.
По информации собеседников издания, в черных список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.
Именно они были определены как люди, имеющие тесные финансовые и профессиональные отношения с властью РФ. Они считаются участниками торгов Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу РФ.
Предполагается, что власти Британии собираются ограничить указанным олигархам возможность ведения бизнеса, а также ограничения для передвижения по Европе.
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Данные меры являются частью ответа за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Британская разведка составила список наиболее близких к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов, на которых власти намерены оказать давление, и которые "должны стать мишенью для британской разведки", сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Список российских бизнесменов и топ-менеджеров уже был передан и утвержден премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет издание.
По информации собеседников издания, в черных список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.
Именно они были определены как люди, имеющие тесные финансовые и профессиональные отношения с властью РФ. Они считаются участниками торгов Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу РФ.
Предполагается, что власти Британии собираются ограничить указанным олигархам возможность ведения бизнеса, а также ограничения для передвижения по Европе.
Читайте также: Российских олигархов внесли в "черный список" Всемирного экономического форума
Данные меры являются частью ответа за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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