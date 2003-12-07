» » В Микронезии рыбак выловил кокаин на 4 миллиона долларов
Раздел: Мир  
0

В Микронезии рыбак выловил кокаин на 4 миллиона долларов

В Микронезии рыбак выловил кокаин на 4 миллиона долларовМужчина поймал 48 кг кокаина

Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам новозеландской радиостанции, на прошлой неделе местный рыбак обнаружил в своей сетке вместо рыбы - кучу пакетов с белым порошком, из-за которых обратился в полицию.

Местная полиция из-за отсутствия необходимого оборудования на местах обратилась в посольство США с просьбой направить компетентных сотрудников по борьбе с наркотиками для экспертизы.

Читайте также: Новозеландский рыбак выловил в океане годовалого ребенка

На радиостанции отмечают, что подобный случай уже имел место в истории Новой Зеландии, когда в 2004 году к берегам архипелага прибило более сотни килограммов кокаина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Маршалловы острова, рыбак, кокаин, улов

Загрузка...
Сегодня, 11:39 » Автор: Алена Шимко
     136
     0

Похожие новости по теме

Новозеландский рыбак выловил в океане годовалого ребенка Новозеландский рыбак выловил в океане годовалого ребенка

Ребенок самостоятельно выбрался из палатки родителей и добрался до берега.

Польские рыбаки поймали и показали крупнейшего сома в истории Польские рыбаки поймали и показали крупнейшего сома в истории

Вес рыбы превышает более 100 кг.

В Китае полиция обнаружила крупнейшую партию кокаина В Китае полиция обнаружила крупнейшую партию кокаина

1,3 тонны - это рекорд в истории Китая.

Двое украинцев приговорены в США на 25 лет тюрьмы Двое украинцев приговорены в США на 25 лет тюрьмы

За контрабанду кокаина общей стоимостью 10 миллионов долларов.

Житель Вены выловил из реки более 100 тысяч евро Житель Вены выловил из реки более 100 тысяч евро

Происхождение денег определит экспертиза.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх