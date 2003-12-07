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Раздел: Мир  
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"Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странах

"Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странахНи одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо.

Французское движение "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщает Associated Press, участники движения сейчас пересекают французскую границу.

Агентство отмечает, что ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо. Именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки в последние недели.

В Брюсселе мобилизуют сотни полицейских. На прошлой неделе в бельгийской столице произошли столкновения между протестующими и полицией. Кроме того, участники акции подожгли полицейские машины. Более 70 человек были задержаны.

Часть митингов запланированы возле основных учреждений Европейского Союза, которые в субботу закрыты. Еще часть - в центральной части города.

Протесты "желтых жилетов" запланированы также в нидерландских Амстердаме и Роттердаме.

Утром возле Триумфальной арки в Париже уже собрались несколько сотен демонстрантов. Столкновений с полицией пока не зафиксировано.

Порядок на улицах Парижа обеспечивают восемь тысяч полицейских - значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.

Закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры.

Также укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

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По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.
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 Теги: протесты, желтые жилеты, Нидерланды, Бельгия

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Сегодня, 12:51 » Автор: Алена Шимко
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