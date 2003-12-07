Раздел: Мир
"Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странах
Ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо.
Французское движение "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Associated Press, участники движения сейчас пересекают французскую границу.
Агентство отмечает, что ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо. Именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки в последние недели.
В Брюсселе мобилизуют сотни полицейских. На прошлой неделе в бельгийской столице произошли столкновения между протестующими и полицией. Кроме того, участники акции подожгли полицейские машины. Более 70 человек были задержаны.
Часть митингов запланированы возле основных учреждений Европейского Союза, которые в субботу закрыты. Еще часть - в центральной части города.
Протесты "желтых жилетов" запланированы также в нидерландских Амстердаме и Роттердаме.
Утром возле Триумфальной арки в Париже уже собрались несколько сотен демонстрантов. Столкновений с полицией пока не зафиксировано.
Порядок на улицах Парижа обеспечивают восемь тысяч полицейских - значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.
Закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры.
Также укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.
В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.
Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.
Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.
Читайте также: В Париже против митингующих применили слезоточивый газ
По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.
Французское движение "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Associated Press, участники движения сейчас пересекают французскую границу.
Агентство отмечает, что ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо. Именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки в последние недели.
В Брюсселе мобилизуют сотни полицейских. На прошлой неделе в бельгийской столице произошли столкновения между протестующими и полицией. Кроме того, участники акции подожгли полицейские машины. Более 70 человек были задержаны.
Часть митингов запланированы возле основных учреждений Европейского Союза, которые в субботу закрыты. Еще часть - в центральной части города.
Протесты "желтых жилетов" запланированы также в нидерландских Амстердаме и Роттердаме.
Утром возле Триумфальной арки в Париже уже собрались несколько сотен демонстрантов. Столкновений с полицией пока не зафиксировано.
Порядок на улицах Парижа обеспечивают восемь тысяч полицейских - значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.
Закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры.
Также укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.
В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.
Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.
Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.
Читайте также: В Париже против митингующих применили слезоточивый газ
По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
138
0
Также советуем посмотреть
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
Оставьте свой комментарий