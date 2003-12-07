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В США отсрочили санкции против компаний российского олигарха

В США отсрочили санкции против компаний российского олигархаДерипаска снова получил поблажку

Министерство финансов США продлило срок действия временных лицензий на деятельность компаний EN+ Group, Rusal и Группы Газ российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщается на сайте министерства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

Срок продлили с 7 до 21 января 2019 года.

Это решение продлевает для американских инвесторов срок закрытия контрактов и операций с акциями российских компаний, попавших под американские санкции.

Напомним, 6 апреля этого года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, в том числе - против Дерипаски (контролирует 48,13% компании Rusal) и Виктора Вексельберга (вместе с партнерами он контролирует 26,5% Rusal). Также санкции ввели против компаний, которые они контролируют.

Попадание в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

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Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов. Ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако затем эти сроки неоднократно продлевались.
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 Теги: Дерипаска, сакнции, США

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Сегодня, 14:55 » Автор: Алена Шимко
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