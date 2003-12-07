Раздел: Мир
В аэропорту Тбилиси задержали известного украинского режиссера
Его допрашивают.
В международном аэропорту Тбилиси грузинские пограничники задержали известного украинского режиссера Сергея Лозницу. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает народный депутат Семен Семенченко в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корресподент.
"Грузинские пограничники задержали режиссера фильма Донбасс. В спецкомнате Международного аэропорта Тбилиси режиссеру Сергею Лознице устроили серию допросов", - написал нардеп.
В свою очередь грузинское издание Грузия Online также сообщает о задержании Лозницы в аэропорту Шота Руставели.
По их информации, украинский режиссер приехал в Грузию на 19-й кинофестиваль Тбилиси на кинопремьеру фильма Донбасс.
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После прилета в Грузию, как пишет издание, Лозницу завели в спецкомнату и устроили серию допросов, но потом отпустили.
В международном аэропорту Тбилиси грузинские пограничники задержали известного украинского режиссера Сергея Лозницу. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает народный депутат Семен Семенченко в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корресподент.
"Грузинские пограничники задержали режиссера фильма Донбасс. В спецкомнате Международного аэропорта Тбилиси режиссеру Сергею Лознице устроили серию допросов", - написал нардеп.
В свою очередь грузинское издание Грузия Online также сообщает о задержании Лозницы в аэропорту Шота Руставели.
По их информации, украинский режиссер приехал в Грузию на 19-й кинофестиваль Тбилиси на кинопремьеру фильма Донбасс.
Читайте также: В аэропорту Тбилиси россиянин разлил яд
После прилета в Грузию, как пишет издание, Лозницу завели в спецкомнату и устроили серию допросов, но потом отпустили.
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