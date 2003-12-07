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Раздел: Мир  
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Грузия закупит у Франции систему ПВО, интегрируемую с НАТО

Грузия закупит у Франции систему ПВО, интегрируемую с НАТОСистема интегрируется с НАТО в единую систему управления.

Министр обороны Грузии Леван Изория подписал контракт на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) у Франции, сообщает министерство, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

По словам Изории, новые системы ПВО можно будет интегрировать с военным оборудованием НАТО в единую систему управления.

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Воздушное пространство Грузии теперь будут контролировать французские радиолокационные системы (РЛС) и защищать система противовоздушной обороны малой дальности Mistral Atlas, передает kommersant. Контракты с французскими компаниями бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели подписала в 2015 году. Через три года после подписания контракта Париж выполнил все условия сделки и поставил заказанные вооружения стоимостью около 100 млн евро. Одновременно с этим стало известно о новом контракте с Вашингтоном. Американские специалисты готовы модернизировать парк военных вертолетов Грузии.
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 Теги: Грузия, Франция, ПВО, НАТО

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Сегодня, 16:23 » Автор: Алена Шимко
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