» » В Брюсселе тысяча полицейских разогнала "желтые жилеты"
Раздел: Мир  
0

В Брюсселе тысяча полицейских разогнала "желтые жилеты"

В Брюсселе тысяча полицейских разогнала "желтые жилеты"Сотню протестующих заблокировали

Полиция Брюсселя в субботу блокировала около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на столичной улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие собирались провести несанкционированный митинг. Об этом сообщила представитель полицейского управления Брюссельского столичного округа Ильзе ван де Кейре, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В субботу бельгийская полиция стянула до тысячи бойцов спецподразделений по борьбе с беспорядками в Брюссель. Представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, запланированных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные сборы людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста", - говорится в сообщении.

СМИ отмечает: "Сотня протестующих на улице Луа блокирована полицейскими спецназом со всех сторон. Они не делают никаких агрессивных действий и только скандируют "Все вместе!", А также призывают полицию пропустить их в Евроквартал".

Читайте также: "Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странах

Один из протестующих отметил, что они не хулиганы и не мародеры. Они требуют от правительства социальной справедливости. Он пришел на митинг вместе со своими друзьями в ответ на призывы в Facebook.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Брюссель, желтые жилеты, протесты, полиция

Загрузка...
Сегодня, 17:35 » Автор: Алена Шимко
     177
     0

Похожие новости по теме

"Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странах

Ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо.

В Париже арестовали более ста В Париже арестовали более ста "желтых жилетов"

В Париже в акциях протеста участвуют 5,5 тыс. человек

В Париже против митингующих применили слезоточивый газ В Париже против митингующих применили слезоточивый газ

"Желтые жилеты" проводят общенациональную акцию протеста

В Черногории разогнали митинг слезоточивым газом: есть пострадавшие В Черногории разогнали митинг слезоточивым газом: есть пострадавшие

Полиция разогнала митинг в Подгорице.

В Стамбуле полиция разогнала протестующих водометами В Стамбуле полиция разогнала протестующих водометами

В городе Суруч прошел антиправительственный митинг.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх