Раздел: Мир
В Брюсселе тысяча полицейских разогнала "желтые жилеты"
Сотню протестующих заблокировали
Полиция Брюсселя в субботу блокировала около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на столичной улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие собирались провести несанкционированный митинг. Об этом сообщила представитель полицейского управления Брюссельского столичного округа Ильзе ван де Кейре, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В субботу бельгийская полиция стянула до тысячи бойцов спецподразделений по борьбе с беспорядками в Брюссель. Представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, запланированных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные сборы людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста", - говорится в сообщении.
СМИ отмечает: "Сотня протестующих на улице Луа блокирована полицейскими спецназом со всех сторон. Они не делают никаких агрессивных действий и только скандируют "Все вместе!", А также призывают полицию пропустить их в Евроквартал".
Читайте также: "Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странах
Один из протестующих отметил, что они не хулиганы и не мародеры. Они требуют от правительства социальной справедливости. Он пришел на митинг вместе со своими друзьями в ответ на призывы в Facebook.
Полиция Брюсселя в субботу блокировала около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на столичной улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие собирались провести несанкционированный митинг. Об этом сообщила представитель полицейского управления Брюссельского столичного округа Ильзе ван де Кейре, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В субботу бельгийская полиция стянула до тысячи бойцов спецподразделений по борьбе с беспорядками в Брюссель. Представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, запланированных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные сборы людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста", - говорится в сообщении.
СМИ отмечает: "Сотня протестующих на улице Луа блокирована полицейскими спецназом со всех сторон. Они не делают никаких агрессивных действий и только скандируют "Все вместе!", А также призывают полицию пропустить их в Евроквартал".
Читайте также: "Желтые жилеты" планируют протестовать еще в двух странах
Один из протестующих отметил, что они не хулиганы и не мародеры. Они требуют от правительства социальной справедливости. Он пришел на митинг вместе со своими друзьями в ответ на призывы в Facebook.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
177
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
Оставьте свой комментарий