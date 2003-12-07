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Раздел: Мир  
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Трамп заявил об увольнении еще одного топ-чиновника

Трамп заявил об увольнении еще одного топ-чиновникаТрамп пообещал сообщить, кто заменит Келли на посту.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что начальник аппарата президентской администрации Джон Келли покинет свою пост до конца года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

«Джон Келли уедет в конце года, но я очень ценю его работу», - заявил Трамп журналистам.

В ближайшее время Трамп пообещал сообщить, кто заменит Келли на посту. По данным издания, возможным кандидатом является Ник Айерс.

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Ранее сообщалось, что офис специального прокурора Роберта Мюллера направил в суд южного округа Нью-Йорк в США меморандум, подготовленный к оглашению приговора Майклу Коэну, бывшему адвокату президента Дональда Трампа.
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 Теги: Трамп, топ-чиновник

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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