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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Боливии: столкнулись два микроавтобуса

Смертельное ДТП в Боливии: столкнулись два микроавтобусаПредварительно установлено, что один из водителей превысил допустимую скорость и выехал на встречную полосу.

В Боливии столкнулись два микроавтобуса. В результате погибли 17 человек, еще 10 - пострадали. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, два микроавтобуса столкнулись лоб в лоб на трассе между столицей Ла-Пас и городом Ачакачи.

Предварительно установлено, что один из водителей превысил допустимую скорость и выехал на встречную полосу.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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 Теги: Боливия, ДТП

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Сегодня, 09:46 » Автор: Татьяна Ларина
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