Раздел: Мир
Во Франции количество арестованных демонстрантов возросло до 1723
Только в Париже были задержаны 1150 человек, из которых 619 находятся в тюрьме.
Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 сейчас находятся в тюрьме. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.
Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.
Ранее сообщалось о 1385 задержанных в ходе акций протестов во Франции.
Читайте также: В Париже против протестующих применили слезоточивый газ
Как сообщалось, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов".
Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 сейчас находятся в тюрьме. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.
Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.
Ранее сообщалось о 1385 задержанных в ходе акций протестов во Франции.
Читайте также: В Париже против протестующих применили слезоточивый газ
Как сообщалось, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов".
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