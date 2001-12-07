» » Во Франции количество арестованных демонстрантов возросло до 1723
Раздел: Мир  
0

Во Франции количество арестованных демонстрантов возросло до 1723

Во Франции количество арестованных демонстрантов возросло до 1723Только в Париже были задержаны 1150 человек, из которых 619 находятся в тюрьме.

Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 сейчас находятся в тюрьме. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.

Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.

Ранее сообщалось о 1385 задержанных в ходе акций протестов во Франции.

Читайте также: В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

Как сообщалось, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Париж, протесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:22 » Автор: Татьяна Ларина
     120
     0

Похожие новости по теме

В Париже против протестующих применили слезоточивый газ В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

Количество задержанных растет.

В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню

Главная достопримечательность Парижа будет закрыта для посещения 8 декабря из-за протестов "желтых жилетов".

Во Франции протестующих поливают из водометов Во Франции протестующих поливают из водометов

В беспорядках принимают участие около 5000 человек.

В Париже арестовали более ста В Париже арестовали более ста "желтых жилетов"

В Париже в акциях протеста участвуют 5,5 тыс. человек

Во Франции проходят массовые протесты Во Франции проходят массовые протесты

Число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх