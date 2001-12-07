Мэй рассказала, что будет в случае провала сделки по Brexit

Премьер-министр Британии предупредила о последствиях провала сделки по Brexit



Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала о возможных последствиях провала соглашения о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом говорится в интервью изданию The Daily Mail, передает интернет-издание



По словам Мэй, провал соглашения о Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин.



"Такой ситуации официальный Лондон не может позволить", - утверждает Мэй.



Отмечается, если члены Палаты общин не поддержат разработанный и согласованный в Брюсселе план по Brexit, Британия окажется в ситуации неизвестности.



"Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения", - сказала премьер-министр.



Мэй отметила, что если ее план проигрывает на голосовании, то ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин объявят ей вотум недоверия. Это позволит оппозиционерам рассчитывать на проведение повторного референдума в Британии.



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Как сообщалось, члены правительства Британии предупредили Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала о возможных последствиях провала соглашения о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом говорится в интервью изданию The Daily Mail, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По словам Мэй, провал соглашения о Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин."Такой ситуации официальный Лондон не может позволить", - утверждает Мэй.Отмечается, если члены Палаты общин не поддержат разработанный и согласованный в Брюсселе план по Brexit, Британия окажется в ситуации неизвестности."Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения", - сказала премьер-министр.Мэй отметила, что если ее план проигрывает на голосовании, то ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин объявят ей вотум недоверия. Это позволит оппозиционерам рассчитывать на проведение повторного референдума в Британии.Как сообщалось, члены правительства Британии предупредили Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС.





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