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Мэй рассказала, что будет в случае провала сделки по Brexit
Премьер-министр Британии предупредила о последствиях провала сделки по Brexit
Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала о возможных последствиях провала соглашения о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом говорится в интервью изданию The Daily Mail, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Мэй, провал соглашения о Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин.
"Такой ситуации официальный Лондон не может позволить", - утверждает Мэй.
Отмечается, если члены Палаты общин не поддержат разработанный и согласованный в Брюсселе план по Brexit, Британия окажется в ситуации неизвестности.
"Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения", - сказала премьер-министр.
Мэй отметила, что если ее план проигрывает на голосовании, то ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин объявят ей вотум недоверия. Это позволит оппозиционерам рассчитывать на проведение повторного референдума в Британии.
Читайте также: Меркель рассказала о возможном будущем Brexit
Как сообщалось, члены правительства Британии предупредили Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала о возможных последствиях провала соглашения о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом говорится в интервью изданию The Daily Mail, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Мэй, провал соглашения о Brexit может привести к ее отставке, а новым премьер-министром страны может стать лидер оппозиции Джереми Корбин.
"Такой ситуации официальный Лондон не может позволить", - утверждает Мэй.
Отмечается, если члены Палаты общин не поддержат разработанный и согласованный в Брюсселе план по Brexit, Британия окажется в ситуации неизвестности.
"Это значило бы серьезную угрозу для страны, с реальным риском отказа от Brexit или выхода из Евросоюза без соглашения", - сказала премьер-министр.
Мэй отметила, что если ее план проигрывает на голосовании, то ряд членов оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин объявят ей вотум недоверия. Это позволит оппозиционерам рассчитывать на проведение повторного референдума в Британии.
Читайте также: Меркель рассказала о возможном будущем Brexit
Как сообщалось, члены правительства Британии предупредили Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС.
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