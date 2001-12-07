Раздел: Мир
В Боливии осужденный наркобарон сбежал из больницы
Суареса на 10 дней перевели в частную клинику для лечения
Хорхе Суарес, 67-летний соратник колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, сбежал из-под стражи в больнице города Ла-Пас. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"67-летний боливиец, который считался одним из крупнейших наркоторговцев Южной Америки 1980-х годах, в ночь с 7 на 8 декабря сбежал из частной клиники столицы Боливии", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается: "Суарес прибыл в Боливию в апреле этого года после того, как он был досрочно освобожден из тюрьмы в США, где провел 28 лет с 36 назначенных ему судом за незаконный оборот наркотиков. В Боливии он был приговорен к еще 15 лет заключения по аналогичному обвинению, однако в начале декабря, за разрешением судьи, Суареса на 10 дней перевели в частную клинику для лечения".
Читайте также: Из тюрьмы сбежал опасный мексиканский наркобарон
Сообщается, что в операции по поиску Хорхе Суареса привлечен разведывательный аппарат полиции.
Хорхе Суарес, 67-летний соратник колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, сбежал из-под стражи в больнице города Ла-Пас. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"67-летний боливиец, который считался одним из крупнейших наркоторговцев Южной Америки 1980-х годах, в ночь с 7 на 8 декабря сбежал из частной клиники столицы Боливии", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается: "Суарес прибыл в Боливию в апреле этого года после того, как он был досрочно освобожден из тюрьмы в США, где провел 28 лет с 36 назначенных ему судом за незаконный оборот наркотиков. В Боливии он был приговорен к еще 15 лет заключения по аналогичному обвинению, однако в начале декабря, за разрешением судьи, Суареса на 10 дней перевели в частную клинику для лечения".
Читайте также: Из тюрьмы сбежал опасный мексиканский наркобарон
Сообщается, что в операции по поиску Хорхе Суареса привлечен разведывательный аппарат полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
307
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Оставьте свой комментарий