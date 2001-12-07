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Раздел: Мир  
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В Боливии осужденный наркобарон сбежал из больницы

В Боливии осужденный наркобарон сбежал из больницыСуареса на 10 дней перевели в частную клинику для лечения

Хорхе Суарес, 67-летний соратник колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, сбежал из-под стражи в больнице города Ла-Пас. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"67-летний боливиец, который считался одним из крупнейших наркоторговцев Южной Америки 1980-х годах, в ночь с 7 на 8 декабря сбежал из частной клиники столицы Боливии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается: "Суарес прибыл в Боливию в апреле этого года после того, как он был досрочно освобожден из тюрьмы в США, где провел 28 лет с 36 назначенных ему судом за незаконный оборот наркотиков. В Боливии он был приговорен к еще 15 лет заключения по аналогичному обвинению, однако в начале декабря, за разрешением судьи, Суареса на 10 дней перевели в частную клинику для лечения".

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Сообщается, что в операции по поиску Хорхе Суареса привлечен разведывательный аппарат полиции.
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 Теги: Боливия, наркобарон

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Сегодня, 18:02 » Автор: Татьяна Ларина
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