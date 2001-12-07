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Раздел: Мир  
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Во Франции расследуют российское вмешательство в акции протеста "желтых жилетов"

Во Франции расследуют российское вмешательство в акции протеста "желтых жилетов"Французские власти всегда ясно и твердо говорят с российскими представителями.

Правоохранители Парижа совместно со специалистами дипломатических служб безопасности проводят расследования фактов возможного иностранного вмешательства в организацию массовых беспорядков, подстрекательств и протестов "желтых жилетов".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Отвечая на вопрос ведущего, Ле Дриан отметил: "Генеральный секретариат национальной обороны проводит расследование, и надо дождаться его результатов. Я не могу судить, пока факты не будут установлены".

Глава МИД Франции отметил, что французские власти "всегда ясно и твердо говорят с российскими представителями по вопросам, которые вызывают разногласия".

Как сообщалось ранее, множество аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией, подозреваются в намеренном распространении сообщений о беспорядках во Франции во время манифестаций "желтых жилетов". В субботу издание Times опубликовало материал, в котором привела исследование компании New Knowledge, в котором утверждалось, что с начала манифестаций "желтых жилетов" группа из почти двух сотен аккаунтов стала ежедневно распространять около 1,6 тысяч твитов и ретвитов.

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Эти сообщения "распространяли дезинформацию, используя фотографии протестующих, пострадавших при других событиях, чтобы активизировать описание жестокого обращения со стороны французской полиции".
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 Теги: Франция, акции протеста, Россия

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Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
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