Раздел: Мир
Во Франции расследуют российское вмешательство в акции протеста "желтых жилетов"
Французские власти всегда ясно и твердо говорят с российскими представителями.
Правоохранители Парижа совместно со специалистами дипломатических служб безопасности проводят расследования фактов возможного иностранного вмешательства в организацию массовых беспорядков, подстрекательств и протестов "желтых жилетов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Отвечая на вопрос ведущего, Ле Дриан отметил: "Генеральный секретариат национальной обороны проводит расследование, и надо дождаться его результатов. Я не могу судить, пока факты не будут установлены".
Глава МИД Франции отметил, что французские власти "всегда ясно и твердо говорят с российскими представителями по вопросам, которые вызывают разногласия".
Как сообщалось ранее, множество аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией, подозреваются в намеренном распространении сообщений о беспорядках во Франции во время манифестаций "желтых жилетов". В субботу издание Times опубликовало материал, в котором привела исследование компании New Knowledge, в котором утверждалось, что с начала манифестаций "желтых жилетов" группа из почти двух сотен аккаунтов стала ежедневно распространять около 1,6 тысяч твитов и ретвитов.
Читайте также: Мэр Парижа оценил убытки от "желтых жилетов"
Эти сообщения "распространяли дезинформацию, используя фотографии протестующих, пострадавших при других событиях, чтобы активизировать описание жестокого обращения со стороны французской полиции".
Правоохранители Парижа совместно со специалистами дипломатических служб безопасности проводят расследования фактов возможного иностранного вмешательства в организацию массовых беспорядков, подстрекательств и протестов "желтых жилетов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Отвечая на вопрос ведущего, Ле Дриан отметил: "Генеральный секретариат национальной обороны проводит расследование, и надо дождаться его результатов. Я не могу судить, пока факты не будут установлены".
Глава МИД Франции отметил, что французские власти "всегда ясно и твердо говорят с российскими представителями по вопросам, которые вызывают разногласия".
Как сообщалось ранее, множество аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией, подозреваются в намеренном распространении сообщений о беспорядках во Франции во время манифестаций "желтых жилетов". В субботу издание Times опубликовало материал, в котором привела исследование компании New Knowledge, в котором утверждалось, что с начала манифестаций "желтых жилетов" группа из почти двух сотен аккаунтов стала ежедневно распространять около 1,6 тысяч твитов и ретвитов.
Читайте также: Мэр Парижа оценил убытки от "желтых жилетов"
Эти сообщения "распространяли дезинформацию, используя фотографии протестующих, пострадавших при других событиях, чтобы активизировать описание жестокого обращения со стороны французской полиции".
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