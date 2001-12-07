В Британии люди вышли на митинг за Brexit

Участники требовали улучшения самой сделки о Brexit.



Тысячи людей с баннерами и флаги 9 декабря вышли на митинг в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.



Об этом пишет



Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.



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Ранее кабинет британского премьера призвал Терезу Мэй уйти в отставку из-за Brexit, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Тысячи людей с баннерами и флаги 9 декабря вышли на митинг в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.Ранее кабинет британского премьера призвал Терезу Мэй уйти в отставку из-за Brexit, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся.





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