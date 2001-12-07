Раздел: Мир
В Британии люди вышли на митинг за Brexit
Участники требовали улучшения самой сделки о Brexit.
Тысячи людей с баннерами и флаги 9 декабря вышли на митинг в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.
Читайте также: Евросоюз забраковал план Британии по Brexit
Ранее кабинет британского премьера призвал Терезу Мэй уйти в отставку из-за Brexit, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся.
Тысячи людей с баннерами и флаги 9 декабря вышли на митинг в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.
Читайте также: Евросоюз забраковал план Британии по Brexit
Ранее кабинет британского премьера призвал Терезу Мэй уйти в отставку из-за Brexit, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся.
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