Раздел: Мир
Во Франции с иронией ответили на Twitter-атаку Трампа
Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября.
Протестующие во Франции говорят не на английском, и президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться во внутренние дела Франции.
Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Трамп накануне написал в Twitter, что акции протеста во Франции происходят из-за неприятия французами Парижского климатического соглашения. Он отметил, что демонстранты скандировали "Мы хотим Трампа!". Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп имеют различные взгляды на соглашение и уже публично дискутировали на эту тему.
"Желтые жилеты не протестуют на английском языке, насколько я знаю", - сказал Ле Дриан с долей иронии. "Мы не вмешиваемся во внутреннюю американскую политику, и мы хотим, чтобы это было взаимно", - заявил он.
"Я говорю это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое", - добавил он.
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Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.
Протестующие во Франции говорят не на английском, и президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться во внутренние дела Франции.
Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Трамп накануне написал в Twitter, что акции протеста во Франции происходят из-за неприятия французами Парижского климатического соглашения. Он отметил, что демонстранты скандировали "Мы хотим Трампа!". Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп имеют различные взгляды на соглашение и уже публично дискутировали на эту тему.
"Желтые жилеты не протестуют на английском языке, насколько я знаю", - сказал Ле Дриан с долей иронии. "Мы не вмешиваемся во внутреннюю американскую политику, и мы хотим, чтобы это было взаимно", - заявил он.
"Я говорю это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое", - добавил он.
Читайте также: В Google ответили на обвинения Трампа
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.
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