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Во Франции с иронией ответили на Twitter-атаку Трампа

Во Франции с иронией ответили на Twitter-атаку Трампа

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