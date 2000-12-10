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Раздел: Мир  
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Во Франции с иронией ответили на Twitter-атаку Трампа

Во Франции с иронией ответили на Twitter-атаку ТрампаПротесты "желтых жилетов" начались в середине ноября.

Протестующие во Франции говорят не на английском, и президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться во внутренние дела Франции.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Трамп накануне написал в Twitter, что акции протеста во Франции происходят из-за неприятия французами Парижского климатического соглашения. Он отметил, что демонстранты скандировали "Мы хотим Трампа!". Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон и Трамп имеют различные взгляды на соглашение и уже публично дискутировали на эту тему.

"Желтые жилеты не протестуют на английском языке, насколько я знаю", - сказал Ле Дриан с долей иронии. "Мы не вмешиваемся во внутреннюю американскую политику, и мы хотим, чтобы это было взаимно", - заявил он.

"Я говорю это Дональду Трампу, и французский президент это тоже говорит: оставьте наш народ в покое", - добавил он.

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Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября в связи с повышением цен на горючее, однако впоследствии круг требований протестующих расширился: они хотят повышения зарплат, снижение налогов и отставки президента.
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 Теги: Трамп, Twitter, Франция

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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