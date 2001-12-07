Раздел: Мир
США и арабские страны разрабатывают аналог НАТО
Ближний Восток хотят защитить от "внешней агрессии"
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Он рассказал, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance).
По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.
"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сказал аль-Джубейр.
Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA.
Читайте также: Россия поссорила арабские страны
СМИ отмечают, что новый альянс будет похож на НАТО.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Он рассказал, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance).
По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.
"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сказал аль-Джубейр.
Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA.
Читайте также: Россия поссорила арабские страны
СМИ отмечают, что новый альянс будет похож на НАТО.
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