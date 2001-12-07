Раздел: Мир
В Колумбии разбился автобус с баскетболистами
Погибли 13 человек
На западе Колумбии автобус с пассажирами попал в ДТП. По меньшей мере 13 человек погибли и еще 20 получили травмы, сообщают местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ДТП произошло в муниципалитете Йотоко западного департамента Валье-дель-Каука. Водитель автобуса потерял управление, и транспортное средство перевернулось.
Как выяснилось, автобус перевозил игроков любительской баскетбольной команды. В результате ДТП девять человек погибли на месте, еще четверо скончались в больницах. Еще 20 пассажиров получили травмы.
Читайте также: В Колумбии автобус с пассажирами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые
На данный момент власти региона уже начали расследование ДТП. В качестве одной из причин аварии называется отказ тормозов.
На западе Колумбии автобус с пассажирами попал в ДТП. По меньшей мере 13 человек погибли и еще 20 получили травмы, сообщают местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ДТП произошло в муниципалитете Йотоко западного департамента Валье-дель-Каука. Водитель автобуса потерял управление, и транспортное средство перевернулось.
Как выяснилось, автобус перевозил игроков любительской баскетбольной команды. В результате ДТП девять человек погибли на месте, еще четверо скончались в больницах. Еще 20 пассажиров получили травмы.
Читайте также: В Колумбии автобус с пассажирами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые
На данный момент власти региона уже начали расследование ДТП. В качестве одной из причин аварии называется отказ тормозов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
281
0
Также советуем посмотреть
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
- Во Львове произошло нападение на отделение Альфа-банка
- Прошла любовь: женщина, вышедшая замуж за призрака, объявила о разводе
- Экс-офицер ВСУ три года под прикрытием работал на Москву
- Осторожно, Лондон закрывается
- Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
- Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
- Можно ли в Украине иметь пророссийские взгляды
- И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы
- В Киеве начали украшать главную елку страны
- «Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия
- "Пирата-Путина" высмеяли свежими мемами
- Облупленные стены, ржавчина и грибок
- Вот это терпение: мужчина открыл подарок бывшей через 48 лет после разлуки
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Оставьте свой комментарий