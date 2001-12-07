» » В Колумбии разбился автобус с баскетболистами
Раздел: Мир  
0

В Колумбии разбился автобус с баскетболистами

В Колумбии разбился автобус с баскетболистамиПогибли 13 человек

На западе Колумбии автобус с пассажирами попал в ДТП. По меньшей мере 13 человек погибли и еще 20 получили травмы, сообщают местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ДТП произошло в муниципалитете Йотоко западного департамента Валье-дель-Каука. Водитель автобуса потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

Как выяснилось, автобус перевозил игроков любительской баскетбольной команды. В результате ДТП девять человек погибли на месте, еще четверо скончались в больницах. Еще 20 пассажиров получили травмы.

Читайте также: В Колумбии автобус с пассажирами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые

На данный момент власти региона уже начали расследование ДТП. В качестве одной из причин аварии называется отказ тормозов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Колумбия, баскетболисты, крушение, автобус, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:25 » Автор: Алена Шимко
     281
     0

Похожие новости по теме

В Колумбии автобус с пассажирами свалился в пропасть: десятки жертв В Колумбии автобус с пассажирами свалился в пропасть: десятки жертв

На данный момент известно о 14 погибших.

В Колумбии автобус с пассажирами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые В Колумбии автобус с пассажирами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые

Обстоятельства ЧП выясняются.

Автобус сорвался в пропасть в Панаме: есть жертвы Автобус сорвался в пропасть в Панаме: есть жертвы

По меньшей мере 18 человек погибли и 37 получили травмы и увечья.

В Израиле автобус с пассажирами попал в страшное ДТП: есть жертвы В Израиле автобус с пассажирами попал в страшное ДТП: есть жертвы

Автобус сорвался в пропасть.

В Мексике автобус с 40 туристами упал в пропасть В Мексике автобус с 40 туристами упал в пропасть

Погибли 10 человек, двое из них дети.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх