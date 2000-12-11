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В США заявили о контактах окружения Трампа с россиянами
Трамп получал различные предложения от российской стороны.
По крайней мере 14 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами на протяжении избирательной кампании и инаугурации. Этот факт установил спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе "российского" расследования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
В издании отметили, что Трамп получал различные предложения от российской стороны. В частности, речь шла о возможном сотрудничестве в сфере бизнеса и недвижимости, предлагался "компромат" против его политических соратников, а также были предложения относительно встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом, как свидетельствуют открытые записи и интервью, россияне выходили на минимум 14 человек, связанных с Трампом во время кампании", - отмечается в сообщении.
В свою очередь экс-посол США в России Майкл Манафорт назвал этот факт "нетипичным", отметив, что "количество контактов, и их характер весьма экстраординарные".
Поскольку спецпрокурор Мюллер заявил о том, что не спешит раскрывать результаты расследования, в The Washington Post предположили, что ни один из установленных 14 контактов не привел к сотрудничеству американской и российской сторон.
В издании отметили, что Трамп якобы неоднократно "обращался" к России напрямую, пока был кандидатом в президенты. В частности, в июле 2016 года в ходе пресс-конференции он заявил:
"Россия, если вы слушаете, я надеюсь, что вы сможете найти 30 тысяч пропавших электронных писем".
Речь шла о письмах, которые якобы были в распоряжении другого кандидата – Хилари Клинтон.
В расследовании Мюллера подчеркнули, что именно в тот день российская сторона произвела первую попытку проникнуть на серверы команды Клинтон с целью обнародовать вышеупомянутые письма.
Также в издании напомнили, что об участии России в американских выборах заявил российский дипломат Сергей Рябков. Он отмечал, что партнеры Трампа поддерживали контакты с российским правительством.
В ответ на заявление Рябкова тогдашняя пресс-секретарь американского президента Хоуп Хикс отмечала, что "этого никогда не было".
Читайте также: Песков объяснил встречи посла РФ с представителями Трампа
Также не подтвердил информацию о каких-либо связях с российской стороной Трамп, заявив: "Я не имею ничего общего с Россией. Насколько мне известно, ни один человек, с которым я имею дело, не имеет".
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что его рейтинги искусственно занижены по причине проведения спецпрокурором Робертом Мюллером так называемого "российского" расследования о вмешательстве в процесс выборов.
По крайней мере 14 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами на протяжении избирательной кампании и инаугурации. Этот факт установил спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе "российского" расследования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
В издании отметили, что Трамп получал различные предложения от российской стороны. В частности, речь шла о возможном сотрудничестве в сфере бизнеса и недвижимости, предлагался "компромат" против его политических соратников, а также были предложения относительно встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом, как свидетельствуют открытые записи и интервью, россияне выходили на минимум 14 человек, связанных с Трампом во время кампании", - отмечается в сообщении.
В свою очередь экс-посол США в России Майкл Манафорт назвал этот факт "нетипичным", отметив, что "количество контактов, и их характер весьма экстраординарные".
Поскольку спецпрокурор Мюллер заявил о том, что не спешит раскрывать результаты расследования, в The Washington Post предположили, что ни один из установленных 14 контактов не привел к сотрудничеству американской и российской сторон.
В издании отметили, что Трамп якобы неоднократно "обращался" к России напрямую, пока был кандидатом в президенты. В частности, в июле 2016 года в ходе пресс-конференции он заявил:
"Россия, если вы слушаете, я надеюсь, что вы сможете найти 30 тысяч пропавших электронных писем".
Речь шла о письмах, которые якобы были в распоряжении другого кандидата – Хилари Клинтон.
В расследовании Мюллера подчеркнули, что именно в тот день российская сторона произвела первую попытку проникнуть на серверы команды Клинтон с целью обнародовать вышеупомянутые письма.
Также в издании напомнили, что об участии России в американских выборах заявил российский дипломат Сергей Рябков. Он отмечал, что партнеры Трампа поддерживали контакты с российским правительством.
В ответ на заявление Рябкова тогдашняя пресс-секретарь американского президента Хоуп Хикс отмечала, что "этого никогда не было".
Читайте также: Песков объяснил встречи посла РФ с представителями Трампа
Также не подтвердил информацию о каких-либо связях с российской стороной Трамп, заявив: "Я не имею ничего общего с Россией. Насколько мне известно, ни один человек, с которым я имею дело, не имеет".
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что его рейтинги искусственно занижены по причине проведения спецпрокурором Робертом Мюллером так называемого "российского" расследования о вмешательстве в процесс выборов.
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