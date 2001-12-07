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Раздел: Мир  
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В Британии собирают экстренные дебаты из-за отмены голосования по Brexit

В Британии собирают экстренные дебаты из-за отмены голосования по BrexitДепутаты недовольны решением премьера

Британские депутаты проведут срочные дебаты из-за переноса голосования по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Парламент Великобритании проведет во вторник, 11 декабря, экстренные дебаты из-за решения премьер-министра Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок. Об этом заявил спикер палаты общин парламента Джон Беркоу, сообщают британские СМИ.

Прошение о проведении прений подал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявив, что "решения парламента игнорируются".

Напомним, что голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС было намечено на вечер 11 декабря. Однако Мэй посчитала, что в настоящем виде документ не получит поддержку депутатов, и отложила голосование.

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25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.
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 Теги: Британия, парламент, дебаты, Brexit

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Сегодня, 10:03 » Автор: Алена Шимко
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