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Раздел: Мир  
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В Северной Каролине объявили ЧП из-за снегопада: есть жертвы

В Северной Каролине объявили ЧП из-за снегопада: есть жертвыЗа день выпала годовая норма снега.

Сильная метель в юго-восточных штатах США забрала жизни по меньшей мере троих человек, сотни тысяч остались без электричества, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В штате Северная Каролина было объявлено чрезвычайное положение, в некоторых районах на выходных выпало полметра снега.

Один человек погиб в результате падения дерева на его машину. Также ведется поиск водителя, автомобиль которого был найдено в реке.

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Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что "в некоторых местах за один день выпала годовая норма снега".
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 Теги: США, снег, жертвы, чрезвычайное положение

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Сегодня, 11:51 » Автор: Алена Шимко
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