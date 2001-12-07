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Раздел: Мир  
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В Германии мигранты забросали камнями сотрудников полиции

В Германии мигранты забросали камнями сотрудников полицииГруппа мигрантов забаррикадировалась в здании.

В немецком городе Бамберг произошли столкновения между полицейскими и жителями местного центра для мигрантов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом сообщает Die Welt.

Беспорядки в центре для мигрантов начались около 1 ночи, когда группа мигрантов напала на охрану центра, а потом забаррикадировалась в здании. Причина конфликта пока неизвестна.

Ближе к утру персонал центра вызвал полицию. На место прибыли до 100 правоохранителей.

Жители центра начали забрасывать полицейских, которые окружили здание, камнями.

Когда в одном из помещений центра начался пожар, его жители были вынуждены выйти наружу. Правоохранители задержали девять граждан Эритреи.

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Пожарные, прибывшие на место, быстро потушили пожар, а медики оказали помощь пострадавшим от дыма. Незначительные повреждения получил и один из полицейских.
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 Теги: Германия, камни, мигранты, полиция

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Сегодня, 15:05 » Автор: Алена Шимко
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