Раздел: Мир
В Новой Зеландии легализировали лечебную коноплю
Пациентам предоставили свободный доступ к марихуане
Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.
Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Принятие закона имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - заявил министр здравоохранения Дэвид Кларк.
Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.
Эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.
Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.
Читайте также: В Британии легализировали медицинскую коноплю
Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.
Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.
Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Принятие закона имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - заявил министр здравоохранения Дэвид Кларк.
Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.
Эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.
Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.
Читайте также: В Британии легализировали медицинскую коноплю
Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.
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