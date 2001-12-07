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Раздел: Мир  
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В Новой Зеландии легализировали лечебную коноплю

В Новой Зеландии легализировали лечебную коноплюПациентам предоставили свободный доступ к марихуане

Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.
Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Принятие закона имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - заявил министр здравоохранения Дэвид Кларк.

Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.

Эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.

Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.

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Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.
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 Теги: Новая Зеландия, марихуана, легализация

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Сегодня, 15:26 » Автор: Алена Шимко
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