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Раздел: Мир  
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В Египте запретили продажу желтых жилетов

В Египте запретили продажу желтых жилетовПолиция сказала прекратить продавать их.

Власти Египта ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования было дано указание не продавать желтые жилеты покупателям и ограничить коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.

Ослушавшимся грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.

Шесть ритейлеров в центре Каира заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре остальных заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.

"Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции" , - сказал один из ритейлеров.

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"Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию", - сказал другой продавец.
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 Теги: Египет, желтые жилеты, продажа

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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