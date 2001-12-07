Раздел: Мир
В Египте запретили продажу желтых жилетов
Полиция сказала прекратить продавать их.
Власти Египта ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования было дано указание не продавать желтые жилеты покупателям и ограничить коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.
Ослушавшимся грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.
Шесть ритейлеров в центре Каира заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре остальных заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.
"Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции" , - сказал один из ритейлеров.
Читайте также: Мэр Парижа оценил убытки от "желтых жилетов"
"Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию", - сказал другой продавец.
Власти Египта ограничили продажу желтых жилетов на фоне опасений, что противники действующей власти могут попытаться скопировать французские протесты в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования было дано указание не продавать желтые жилеты покупателям и ограничить коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.
Ослушавшимся грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.
Шесть ритейлеров в центре Каира заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре остальных заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.
"Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции" , - сказал один из ритейлеров.
Читайте также: Мэр Парижа оценил убытки от "желтых жилетов"
"Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию", - сказал другой продавец.
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