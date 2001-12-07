Раздел: Мир
В США планируют ввести меры против Китая
Администрация Трампа планирует рассекретить разведданные.
Администрация президента США Дональда Трампа может на этой неделе ввести ограничительные меры, направленные против Китая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам источника в Белом доме, ограничения связаны с "кибератаками Китая и кражей объектов интеллектуальной собственности". В частности, США могут ввести санкции против Китая и обвинить китайских хакеров в совершении киберпреступлений.
Ведомства США выступят с осуждением действий КНР и примут соответствующие меры в связи с тем, что Китай якобы занимается экономическим шпионажем, пишет издание. Газета пишет, что среди них будет министерство юстиции, которое предъявит обвинения хакерам, предположительно работающим на разведывательную службу Китая и принимавшим участие в кампании, направленной против компьютерных сетей США.
Читайте также: США намерены ввести санкции против российских олигархов
Также администрация Трампа планирует рассекретить разведданные, касающиеся приписываемых Китаю хакерских атак в 2014 году, и ввести санкции против тех, кто ответственен за них. По данным источников газеты , список ограничительных мер правительства этим не исчерпывается.
Администрация президента США Дональда Трампа может на этой неделе ввести ограничительные меры, направленные против Китая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам источника в Белом доме, ограничения связаны с "кибератаками Китая и кражей объектов интеллектуальной собственности". В частности, США могут ввести санкции против Китая и обвинить китайских хакеров в совершении киберпреступлений.
Ведомства США выступят с осуждением действий КНР и примут соответствующие меры в связи с тем, что Китай якобы занимается экономическим шпионажем, пишет издание. Газета пишет, что среди них будет министерство юстиции, которое предъявит обвинения хакерам, предположительно работающим на разведывательную службу Китая и принимавшим участие в кампании, направленной против компьютерных сетей США.
Читайте также: США намерены ввести санкции против российских олигархов
Также администрация Трампа планирует рассекретить разведданные, касающиеся приписываемых Китаю хакерских атак в 2014 году, и ввести санкции против тех, кто ответственен за них. По данным источников газеты , список ограничительных мер правительства этим не исчерпывается.
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