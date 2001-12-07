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Умер создатель сериала "Баффи"

Умер создатель сериала "Баффи"Скончался Роб Дехотел

Ушел из жизни сценарист и продюсер Роб Дехотел. Создателю легендарного сериала Баффи – истребительница вампиров было 52 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сценарист и продюсер Роб Дехотел скончался на 53-м году жизни в США, сообщает The Hollywood Reporter в среду, 12 декабря.

По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.

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Дехотел известен работой над сериалами Шоу 70-х, Баффи – истребительница вампиров, Настоящая кровь, Майк и Молли и Все схвачено.
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 Теги: сценарист, Баффи, умер, Роб Дехотел

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Сегодня, 10:08 » Автор: Алена Шимко
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