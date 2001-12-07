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Раздел: Мир  
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В Германии по улице растеклась тонна шоколада

В Германии по улице растеклась тонна шоколадаНа улице застыла огромная плитка шоколада

ЧП произошло на шоколадной фабрике в немецком городе Верль. На улицу вылились тонна сырья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В немецком городе Верль из-за аварии на кондитерском предприятии на улицу вылилась тонна сырья. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции 10 декабря.

На проезжей части оказалось около тонны шоколадной массы, которая образовала плитку размером около 10 квадратных метров.

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На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные. Спасателям в течение нескольких часов удалось убрать улицу.
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 Теги: Германия, шоколад, улица

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Сегодня, 10:26 » Автор: Алена Шимко
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