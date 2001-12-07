» » Мэй назвала свою возможную отставку угрозой для Британии
Раздел: Мир  
0

Мэй назвала свою возможную отставку угрозой для Британии

Мэй назвала свою возможную отставку угрозой для БританииМэй не собирается просто так отдавать свой пост.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что готова уйти в отставку, но предупредила, что такой шаг поставит под угрозу будущее страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом она заявила в коротком выступлении в Лондоне после того, как стало известно, что сегодня состоится голосование ее Консервативной партии за вотум недоверия.

"Я готова завершить работу. Но смена лидера в Консервативной партии сейчас поставит под угрозу будущее нашей страны. Новый лидер не успеет пересмотреть соглашение... Таким образом, одним из первых его шагов должно быть продолжение или отмена статьи 50", - сказала Мэй.

Она также сообщила, что отменила на сегодня свой визит в Ирландию, где должна была обсудить соглашение о Brexit, в частности, вопрос границы с Северной Ирландией.

"Я служу национальным интересам. Соглашение о Brexit находится в наших руках. Мы не можем себе позволить неуверенность. Это может создавать угрозу передачи контроля за переговорами Brexit Лейбористской партии", - добавляет она.

Читайте также: Меркель назвала условие, при котором уйдет в отставку

Напомним, в парламенте Великобритании собрали достаточное количество подписей депутатов за вынесение на голосование вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Голосование состоится в среду вечером.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, Тереза Мэй, оставка, угроза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:44 » Автор: Алена Шимко
     103
     0

Похожие новости по теме

Премьер Британии отменила голосование о выходе из ЕС Премьер Британии отменила голосование о выходе из ЕС

Сейчас не время голосовать

Мэй рассказала, что будет в случае провала сделки по Brexit Мэй рассказала, что будет в случае провала сделки по Brexit

Премьер-министр Британии предупредила о последствиях провала сделки по Brexit

В Британии готовят вотум недоверия премьер-министру В Британии готовят вотум недоверия премьер-министру

Депутаты парламента намерены поставить вопрос премьеру 20 ноября.

Тереза Мэй пообещала довести Brexit до конца Тереза Мэй пообещала довести Brexit до конца

Британский премьер намерена завершить работу над соглашением для Великобритании, не уходя в отставку.

Лидер Партии независимости Британии уходит в отставку, добившись Brexit Лидер Партии независимости Британии уходит в отставку, добившись Brexit

Лидер Партии независимости Соединенного Королевства "выполнил свою задачу".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх