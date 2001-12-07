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Мэй назвала свою возможную отставку угрозой для Британии
Мэй не собирается просто так отдавать свой пост.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова уйти в отставку, но предупредила, что такой шаг поставит под угрозу будущее страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом она заявила в коротком выступлении в Лондоне после того, как стало известно, что сегодня состоится голосование ее Консервативной партии за вотум недоверия.
"Я готова завершить работу. Но смена лидера в Консервативной партии сейчас поставит под угрозу будущее нашей страны. Новый лидер не успеет пересмотреть соглашение... Таким образом, одним из первых его шагов должно быть продолжение или отмена статьи 50", - сказала Мэй.
Она также сообщила, что отменила на сегодня свой визит в Ирландию, где должна была обсудить соглашение о Brexit, в частности, вопрос границы с Северной Ирландией.
"Я служу национальным интересам. Соглашение о Brexit находится в наших руках. Мы не можем себе позволить неуверенность. Это может создавать угрозу передачи контроля за переговорами Brexit Лейбористской партии", - добавляет она.
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Напомним, в парламенте Великобритании собрали достаточное количество подписей депутатов за вынесение на голосование вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Голосование состоится в среду вечером.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова уйти в отставку, но предупредила, что такой шаг поставит под угрозу будущее страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом она заявила в коротком выступлении в Лондоне после того, как стало известно, что сегодня состоится голосование ее Консервативной партии за вотум недоверия.
"Я готова завершить работу. Но смена лидера в Консервативной партии сейчас поставит под угрозу будущее нашей страны. Новый лидер не успеет пересмотреть соглашение... Таким образом, одним из первых его шагов должно быть продолжение или отмена статьи 50", - сказала Мэй.
Она также сообщила, что отменила на сегодня свой визит в Ирландию, где должна была обсудить соглашение о Brexit, в частности, вопрос границы с Северной Ирландией.
"Я служу национальным интересам. Соглашение о Brexit находится в наших руках. Мы не можем себе позволить неуверенность. Это может создавать угрозу передачи контроля за переговорами Brexit Лейбористской партии", - добавляет она.
Читайте также: Меркель назвала условие, при котором уйдет в отставку
Напомним, в парламенте Великобритании собрали достаточное количество подписей депутатов за вынесение на голосование вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Голосование состоится в среду вечером.
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