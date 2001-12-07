Раздел: Мир
Трамп готов вмешаться в дело финдиректора Huawei
Ее задержали в Канаде по запросу США
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов вмешаться в дело финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которое ведет Министерство юстиции США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Мэн Ванчжоу подозревают в обмане международных банков относительно режима американских торговых санкций против Ирана. В начале декабря ее задержали в Канаде по запросу США.
Теперь же Трамп дал понять, что может оказать личное влияние на ход дела, если это послужит интересам национальной безопасности или поможет заключить Соединенным Штатам торговую сделку с Китаем для урегулирования торговой войны.
"Если я сочту, что это будет полезно для договора, который определенно станет крупнейшей торговой сделкой [с Китаем] из когда-либо заключенных - что очень важно, в том числе для нацбезопасности, - то определенно вмешаюсь, если посчитаю это необходимым", - подчеркнул Трамп.
В начале декабря власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США.
Представитель Министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря.
Читайте также: В Канаде задержали финдиректора Huawei
11 декабря суд канадского Ванкувера принял решение отпустить Мэн Ванчжоу под залог в $7,4 млн.
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов вмешаться в дело финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которое ведет Министерство юстиции США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Мэн Ванчжоу подозревают в обмане международных банков относительно режима американских торговых санкций против Ирана. В начале декабря ее задержали в Канаде по запросу США.
Теперь же Трамп дал понять, что может оказать личное влияние на ход дела, если это послужит интересам национальной безопасности или поможет заключить Соединенным Штатам торговую сделку с Китаем для урегулирования торговой войны.
"Если я сочту, что это будет полезно для договора, который определенно станет крупнейшей торговой сделкой [с Китаем] из когда-либо заключенных - что очень важно, в том числе для нацбезопасности, - то определенно вмешаюсь, если посчитаю это необходимым", - подчеркнул Трамп.
В начале декабря власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США.
Представитель Министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря.
Читайте также: В Канаде задержали финдиректора Huawei
11 декабря суд канадского Ванкувера принял решение отпустить Мэн Ванчжоу под залог в $7,4 млн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
128
0
Также советуем посмотреть
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
- Как жители Донбасса спасаются от нищеты
- «Хуже, чем на памятник»: Сеть насмешила свежая фотка Путина
- В Украине отмечают День Сухопутных войск
- Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
- Комусь воєнний стан, комусь – дерибан
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
Оставьте свой комментарий