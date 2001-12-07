Раздел: Мир
Парламент Франции проголосует за недоверие правительству
Протесты проходят уже больше месяца.
Парламент Франции в четверг, 13 декабря, проведет голосование о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как пишет агентство Bloomberg, Кабмин Филиппа имеет в парламенте большой запас прочности, и вотум недоверия правительству маловероятен. Скорее всего, парламент потребует от премьера подробно изложить свои планы касательно бюджета на 2019 год.
С инициативой вотума недоверия выступили левые партии, у которых лишь 62 мандата в нижней палате парламента. В свою очередь, партия президента Эммануэля Макрона Вперед, Республика! располагает голосами 309 депутатов, поддержат Кабмин и 74 депутата из лояльных Макрону центристских политических сил.
Во Франции уже больше месяца проходят массовые протесты против повышения цен на топливо. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год. После уступок правительства французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.
Читайте также: В Испании парламент рассмотрит недоверие правительству
Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату.
Парламент Франции в четверг, 13 декабря, проведет голосование о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как пишет агентство Bloomberg, Кабмин Филиппа имеет в парламенте большой запас прочности, и вотум недоверия правительству маловероятен. Скорее всего, парламент потребует от премьера подробно изложить свои планы касательно бюджета на 2019 год.
С инициативой вотума недоверия выступили левые партии, у которых лишь 62 мандата в нижней палате парламента. В свою очередь, партия президента Эммануэля Макрона Вперед, Республика! располагает голосами 309 депутатов, поддержат Кабмин и 74 депутата из лояльных Макрону центристских политических сил.
Во Франции уже больше месяца проходят массовые протесты против повышения цен на топливо. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год. После уступок правительства французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.
Читайте также: В Испании парламент рассмотрит недоверие правительству
Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату.
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