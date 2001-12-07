» » Парламент Франции проголосует за недоверие правительству
Раздел: Мир  
0

Парламент Франции проголосует за недоверие правительству

Парламент Франции проголосует за недоверие правительствуПротесты проходят уже больше месяца.

Парламент Франции в четверг, 13 декабря, проведет голосование о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как пишет агентство Bloomberg, Кабмин Филиппа имеет в парламенте большой запас прочности, и вотум недоверия правительству маловероятен. Скорее всего, парламент потребует от премьера подробно изложить свои планы касательно бюджета на 2019 год.

С инициативой вотума недоверия выступили левые партии, у которых лишь 62 мандата в нижней палате парламента. В свою очередь, партия президента Эммануэля Макрона Вперед, Республика! располагает голосами 309 депутатов, поддержат Кабмин и 74 депутата из лояльных Макрону центристских политических сил.

Во Франции уже больше месяца проходят массовые протесты против повышения цен на топливо. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год. После уступок правительства французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

Читайте также: В Испании парламент рассмотрит недоверие правительству

Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, парламент, вотум недоверия, правительство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:44 » Автор: Алена Шимко
     74
     0

Похожие новости по теме

В Польше выразили вотум недоверия правительству В Польше выразили вотум недоверия правительству

В стране коррупционный скандал.

Во Франции проходят массовые протесты Во Франции проходят массовые протесты

Число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек.

В Испании парламент рассмотрит недоверие правительству В Испании парламент рассмотрит недоверие правительству

Это связано с коррупционным скандалом.

Парламент Румынии не проголосовал за отставку правительства Парламент Румынии не проголосовал за отставку правительства

Для объявления вотума недоверия правительству нужны были 233 голоса, или половина депутатов.

Парламент Португалии вынес правительству вотум недоверия Парламент Португалии вынес правительству вотум недоверия

Коэлью лишь 11 дней назад вступил в должность.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх