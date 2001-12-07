У Гавайев во время учений потерпел крушение истребитель США

Пилот находится в тяжелом состоянии.



В США произошел очередной авиационный инцидент. Здесь, на учениях Нацгвардии, на Гавайях рухнул в океан истребитель Hawker Hunter, передает



Боевая машина упала в океан в районе острова Оаху, на котором расположена гавайская столица Гонолулу. Пилоту удалось катапультироваться, однако он госпитализирован в тяжелом состоянии.



Истребителем управлял гражданский пилот, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в них задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.



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Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США произошел очередной авиационный инцидент. Здесь, на учениях Нацгвардии, на Гавайях рухнул в океан истребитель Hawker Hunter, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Боевая машина упала в океан в районе острова Оаху, на котором расположена гавайская столица Гонолулу. Пилоту удалось катапультироваться, однако он госпитализирован в тяжелом состоянии.Истребителем управлял гражданский пилот, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в них задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена.





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