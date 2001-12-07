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Раздел: Мир  
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Стало известно о мотивах страсбургского стрелка

Стало известно о мотивах страсбургского стрелкаПреступника продолжают искать.

Нападавший, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге 11 декабря, рассказал о мотивах нападения водителю такси, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Как отмечается, стрельбой Шериф Шекатт хотел отомстить за своих убитых братьев в Сирии. В издании добавили, что полиция продолжает поиски нападавшего.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке. В информации, помещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.

Как известно, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.

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Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов. Полиция сразу после стрельбы просила жителей не покидать дома.
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 Теги: стрелок, мотивы

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Сегодня, 13:06 » Автор: Анна Мартынова
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