В США дадут 100 тысяч долларов тому, кто на год откажется от смартфона

Победителю придется постараться.



В США производитель напитков Vitaminwater, дочерняя компании Coca-Cola, запустила конкурс, в котором предлагается отказаться от смартфона на год. В качестве награды компания выплатит победителю 100 000 долларов, передает



Для участия в конкурсе нужно до 8 января 2019 года опубликовать в соцсетях пост и объяснить свой отказ от гаджетов. Итоги конкурса будут подведены в конце января.



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Также сообщается, что нельзя пользоваться чужими телефонами. А вот о том, как будут проверять участников не уточнялось, известно лишь одно, при проверке будет использован детектор лжи.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США производитель напитков Vitaminwater, дочерняя компании Coca-Cola, запустила конкурс, в котором предлагается отказаться от смартфона на год. В качестве награды компания выплатит победителю 100 000 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Для участия в конкурсе нужно до 8 января 2019 года опубликовать в соцсетях пост и объяснить свой отказ от гаджетов. Итоги конкурса будут подведены в конце января.Также сообщается, что нельзя пользоваться чужими телефонами. А вот о том, как будут проверять участников не уточнялось, известно лишь одно, при проверке будет использован детектор лжи.





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