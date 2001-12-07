Раздел: Мир
В США дадут 100 тысяч долларов тому, кто на год откажется от смартфона
Победителю придется постараться.
В США производитель напитков Vitaminwater, дочерняя компании Coca-Cola, запустила конкурс, в котором предлагается отказаться от смартфона на год. В качестве награды компания выплатит победителю 100 000 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Для участия в конкурсе нужно до 8 января 2019 года опубликовать в соцсетях пост и объяснить свой отказ от гаджетов. Итоги конкурса будут подведены в конце января.
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Также сообщается, что нельзя пользоваться чужими телефонами. А вот о том, как будут проверять участников не уточнялось, известно лишь одно, при проверке будет использован детектор лжи.
В США производитель напитков Vitaminwater, дочерняя компании Coca-Cola, запустила конкурс, в котором предлагается отказаться от смартфона на год. В качестве награды компания выплатит победителю 100 000 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Для участия в конкурсе нужно до 8 января 2019 года опубликовать в соцсетях пост и объяснить свой отказ от гаджетов. Итоги конкурса будут подведены в конце января.
Читайте также: Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
Также сообщается, что нельзя пользоваться чужими телефонами. А вот о том, как будут проверять участников не уточнялось, известно лишь одно, при проверке будет использован детектор лжи.
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