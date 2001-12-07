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Раздел: Мир  
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В Париже подсчитали ущерб от акций протеста «желтых жилетов»

В Париже подсчитали ущерб от акций протеста «желтых жилетов»Пострадала площадь Шарля де Голля.

В Париже акции протестов "желтых жилетов" в прошлую субботу нанесли столице Франции ущерб почти на 10 млн евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

По данным мэрии Парижа, больше всего пострадала площадь Шарля де Голля, а также улицы, которые находятся рядом.

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Указано, что стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, причиненные во время протестов 1 декабря, когда потери были оценены в 3-4 млн евро.
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 Теги: Париж, ущерб

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Сегодня, 18:13 » Автор: Анна Мартынова
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