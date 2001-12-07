» » В Ингушетии в машину полиции бросили гранату
Раздел: Мир  
0

В Ингушетии в машину полиции бросили гранату

В Ингушетии в машину полиции бросили гранатуНесколько людей доставили с тяжелыми травмами в больницу.

В российском городе Назрань, что находится в республике Ингушетия, в машину с правоохранителями бросили гранату.
Инцидент произошел вблизи торгового центра "Ковчег", правоохранители преследовали группу злоумышленников. При попытке задержания один из них бросил в машину полицейских гранату.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.

В результате взрыва один человек погиб, еще двое - с тяжелыми травмами в реанимации.

Читайте также: В автомобиль Парасюка бросили гранату

"По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое", - пишет информагентство со ссылкой на правоохранителей.

В то же время точно неизвестно, был ли погибший полицейским, его лицо еще устанавливается. Злоумышленников нейтрализовали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ингушетия, полиция, граната

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:47 » Автор: Едгар Букмирза
     464
     0

Похожие новости по теме

В Пакистане в толпу людей бросили гранату В Пакистане в толпу людей бросили гранату

Полиция разыскивает предполагаемых виновников нападения

Взрыв прогремел в ночном клубе Колумбии: десятки раненых Взрыв прогремел в ночном клубе Колумбии: десятки раненых

СМИ сообщают, что гранату бросили неизвестные.

Взрыв в Индии: неизвестные бросили гранату в полицейский пост Взрыв в Индии: неизвестные бросили гранату в полицейский пост

Около 10 человек получили ранения.

В дом главы нацбанка Молдовы бросили гранату В дом главы нацбанка Молдовы бросили гранату

В результате взрыва никто не пострадал.

В общежитие для беженцев в Германии бросили гранату В общежитие для беженцев в Германии бросили гранату

Граната не разорвалась, поэтому никто из беженцев не пострадал.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх