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Раздел: Мир  
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США и Россия проведут встречу по борьбе с терроризмом

США и Россия проведут встречу по борьбе с терроризмомАмериканские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне.

Представители США и России намерены в будущем провести новую встречу на рабочем уровне по вопросам борьбы с терроризмом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в этой сфере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне, чтобы изучить возможности для сотрудничества по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. "Несмотря на дестабилизирующую активность России, США ищут возможности для облегчения распространения информации, которая может защитить США, граждан и их интересы от террористических атак", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.

"Кроме обсуждения взаимного обмена информацией, заместитель госсекретаря затронул ряд проблем, включая борьбу с международным терроризмом, предотвращение перемещения террористов [в другие страны], а также защиту крупных международных спортивных мероприятий", - заявили в Госдепартаменте.

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Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Ранее в российском МИД сообщили, что стороны договорились продолжать контакты по вопросам борьбы с терроризмом на регулярной основе.
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 Теги: США, Россия, терроризм

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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