Раздел: Мир
США и Россия проведут встречу по борьбе с терроризмом
Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне.
Представители США и России намерены в будущем провести новую встречу на рабочем уровне по вопросам борьбы с терроризмом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в этой сфере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне, чтобы изучить возможности для сотрудничества по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. "Несмотря на дестабилизирующую активность России, США ищут возможности для облегчения распространения информации, которая может защитить США, граждан и их интересы от террористических атак", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.
"Кроме обсуждения взаимного обмена информацией, заместитель госсекретаря затронул ряд проблем, включая борьбу с международным терроризмом, предотвращение перемещения террористов [в другие страны], а также защиту крупных международных спортивных мероприятий", - заявили в Госдепартаменте.
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Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Ранее в российском МИД сообщили, что стороны договорились продолжать контакты по вопросам борьбы с терроризмом на регулярной основе.
Представители США и России намерены в будущем провести новую встречу на рабочем уровне по вопросам борьбы с терроризмом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в этой сфере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне, чтобы изучить возможности для сотрудничества по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. "Несмотря на дестабилизирующую активность России, США ищут возможности для облегчения распространения информации, которая может защитить США, граждан и их интересы от террористических атак", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.
"Кроме обсуждения взаимного обмена информацией, заместитель госсекретаря затронул ряд проблем, включая борьбу с международным терроризмом, предотвращение перемещения террористов [в другие страны], а также защиту крупных международных спортивных мероприятий", - заявили в Госдепартаменте.
Читайте также: Путин прибыл на встречу с Макроном
Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Ранее в российском МИД сообщили, что стороны договорились продолжать контакты по вопросам борьбы с терроризмом на регулярной основе.
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