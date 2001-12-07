США и Россия проведут встречу по борьбе с терроризмом

Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне.



Представители США и России намерены в будущем провести новую встречу на рабочем уровне по вопросам борьбы с терроризмом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в этой сфере.



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"Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне, чтобы изучить возможности для сотрудничества по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. "Несмотря на дестабилизирующую активность России, США ищут возможности для облегчения распространения информации, которая может защитить США, граждан и их интересы от террористических атак", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.



"Кроме обсуждения взаимного обмена информацией, заместитель госсекретаря затронул ряд проблем, включая борьбу с международным терроризмом, предотвращение перемещения террористов [в другие страны], а также защиту крупных международных спортивных мероприятий", - заявили в Госдепартаменте.



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Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Ранее в российском МИД сообщили, что стороны договорились продолжать контакты по вопросам борьбы с терроризмом на регулярной основе. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Представители США и России намерены в будущем провести новую встречу на рабочем уровне по вопросам борьбы с терроризмом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в этой сфере.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua "Американские и российские представители проведут встречу на рабочем уровне, чтобы изучить возможности для сотрудничества по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. "Несмотря на дестабилизирующую активность России, США ищут возможности для облегчения распространения информации, которая может защитить США, граждан и их интересы от террористических атак", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство."Кроме обсуждения взаимного обмена информацией, заместитель госсекретаря затронул ряд проблем, включая борьбу с международным терроризмом, предотвращение перемещения террористов [в другие страны], а также защиту крупных международных спортивных мероприятий", - заявили в Госдепартаменте.Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Ранее в российском МИД сообщили, что стороны договорились продолжать контакты по вопросам борьбы с терроризмом на регулярной основе.





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