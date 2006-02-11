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Молдова вручила ноту протеста послу РФ: названа причина

Молдова вручила ноту протеста послу РФ: названа причинаМолдавской стороне в РФ отказывались сообщать информацию об месте пребывания и состояния здоровья граждан РМ.

Послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Васнецову вручили ноту протеста в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова по поводу задержания с предоставлением молдавской делегации доступа к гражданам республики гражданам в Москве 11 февраля 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Речь идет о Лионеле Буруйане и Михае Крихане, недавно освобожденных из тюрьмы.

Как пишет издание, МИДЕИ выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на положения и нормы международного права, изложенные в Венской конвенции о консульских взаимоотношениях между Республикой Молдова и Российской Федерацией, молдавской делегации не был предоставлен своевременный доступ к гражданам Республики Молдова.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины передало внешнеполитическому ведомству Российской Федерации очередную ноту протеста из-за действий относительно украинских моряков.
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 Теги: Молдова, протест

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