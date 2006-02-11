Бывший мэр Нью-Йорка выделил 500 миллионов на "войну" с Трампом - СМИ

Он поддержит оппонента Трампа финансово.



Основатель и владелец информационно-аналитического агентства Bloomberg, миллиардер Майкл Блумберг намерен помешать нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу остаться президентом на второй срок и готов потратить на предвыборную борьбу с ним 500 млн долларов. Об этом сообщает Politico ссылаясь источник в Демократической партии, передает



Сказано, что полмиллиарда – это не потолок, экс мэр Нью-Йорка может потратить на предвыборную борьбу гораздо большую сумму. 76-летний Блумберг обещает направить на свою избирательную кампанию "все силы и средства", а если не будет участвовать в президентской гонке, то перед выборами запустит "беспрецедентную информационную кампанию" в поддержку другого демократа.



По словам советника Блумберга Кевина Шики, в свою мэрскую кампании бизнесмен вложил около 100 млн долларов.



С этой целью Блумберг собрал "теневую политичекую партию", которая с конца ноября собиралась как минимум раз в неделю в штаб-квартире фонда его семьи Bloomberg Philanthropies в Манхэттене, чтобы обсудить так называемые План А и План Б.



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Выборы нового главы Соединенных Штатов состоятся в 2020 году. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Основатель и владелец информационно-аналитического агентства Bloomberg, миллиардер Майкл Блумберг намерен помешать нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу остаться президентом на второй срок и готов потратить на предвыборную борьбу с ним 500 млн долларов. Об этом сообщает Politico ссылаясь источник в Демократической партии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу Сказано, что полмиллиарда – это не потолок, экс мэр Нью-Йорка может потратить на предвыборную борьбу гораздо большую сумму. 76-летний Блумберг обещает направить на свою избирательную кампанию "все силы и средства", а если не будет участвовать в президентской гонке, то перед выборами запустит "беспрецедентную информационную кампанию" в поддержку другого демократа.По словам советника Блумберга Кевина Шики, в свою мэрскую кампании бизнесмен вложил около 100 млн долларов.С этой целью Блумберг собрал "теневую политичекую партию", которая с конца ноября собиралась как минимум раз в неделю в штаб-квартире фонда его семьи Bloomberg Philanthropies в Манхэттене, чтобы обсудить так называемые План А и План Б.Выборы нового главы Соединенных Штатов состоятся в 2020 году.





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