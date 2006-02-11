Раздел: Мир
США выведут войска из Афганистана: названы условия
США в настоящее время ведут прямые переговоры с исламским радикальным движением "Талибан".
США будут сокращать военное присутствие на Гиндукуше лишь по согласованию с союзниками по НАТО, заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шэнахэн. Он похвалил ФРГ за увеличение расходов на оборону.Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Афганистане без согласования с союзниками по НАТО, заявил в четверг, 14 февраля, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн по окончании встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Вывод войск будет координированным, мы работаем вместе", - заверил Шэнахэн. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение об операции в Афганистане страны альянса принимали совместно и вместе же примут решения о будущем этой миссии.
Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана половину из 14 тысяч американских солдат, которые в настоящее время размещены на Гиндукуше и составляют костяк миссии НАТО "Решительная поддержка". Без поддержки со стороны США, особенно в сфере авиации и транспорта, продолжение миссии НАТО стало бы невозможным.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что партнеры США по НАТО "выразили американцам обеспокоенность" по поводу последствий сокращения американского присутствия в Афганистане для миссии альянса в этой стране. По ее словам, Шэнахэн заверил, что США не будут принимать единоличных решений, наоборот, "каждый стратегический шаг в Афганистане будет обсуждаться в кругу министров обороны стран НАТО". И. о. главы Пентагона также гарантировал, что "вопрос о международном присутствии в Афганистане будет зависеть от прогресса в деле мирного урегулирования в этой стране".
США в настоящее время ведут прямые переговоры с исламским радикальным движением "Талибан" о мирном урегулировании в Афганистане. Йенс Столтенберг высказался за скорейшее вовлечение в переговорный процесс афганского правительства, которое, по его словам, должно играть ключевую роль в мирном процессе.
Он напомнил, что государства НАТО на саммите в июле 2018 года договорились финансировать миссию в Афганистане до конца 2024 года. Мирное урегулирование в этой стране станет возможным, лишь если альянс даст "Талибану" ясный сигнал, что "тот никогда не одержит победу на поле боя", указал генсек НАТО.
На встрече в Брюсселе Патрик Шэнахэн похвалил Германию за важный вклад в миссию НАТО в Афганистане, а также за увеличение ассигнований на оборону. Из 100 млрд долларов, которые страны НАТО дополнительно выделили на оборонные нужды в 2017-2020 годах, 30 млрд долларов поступили из Германии, напомнил и.о. главы Пентагона, отметив, что это "значительный рост" и "очень важно".
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В то же время Шэнахэн подчеркнул, что этого мало, учитывая масштаб угроз. "Расходы нужно увеличивать", - указал он.
США будут сокращать военное присутствие на Гиндукуше лишь по согласованию с союзниками по НАТО, заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шэнахэн. Он похвалил ФРГ за увеличение расходов на оборону.Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Афганистане без согласования с союзниками по НАТО, заявил в четверг, 14 февраля, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн по окончании встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Вывод войск будет координированным, мы работаем вместе", - заверил Шэнахэн. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение об операции в Афганистане страны альянса принимали совместно и вместе же примут решения о будущем этой миссии.
Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана половину из 14 тысяч американских солдат, которые в настоящее время размещены на Гиндукуше и составляют костяк миссии НАТО "Решительная поддержка". Без поддержки со стороны США, особенно в сфере авиации и транспорта, продолжение миссии НАТО стало бы невозможным.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что партнеры США по НАТО "выразили американцам обеспокоенность" по поводу последствий сокращения американского присутствия в Афганистане для миссии альянса в этой стране. По ее словам, Шэнахэн заверил, что США не будут принимать единоличных решений, наоборот, "каждый стратегический шаг в Афганистане будет обсуждаться в кругу министров обороны стран НАТО". И. о. главы Пентагона также гарантировал, что "вопрос о международном присутствии в Афганистане будет зависеть от прогресса в деле мирного урегулирования в этой стране".
США в настоящее время ведут прямые переговоры с исламским радикальным движением "Талибан" о мирном урегулировании в Афганистане. Йенс Столтенберг высказался за скорейшее вовлечение в переговорный процесс афганского правительства, которое, по его словам, должно играть ключевую роль в мирном процессе.
Он напомнил, что государства НАТО на саммите в июле 2018 года договорились финансировать миссию в Афганистане до конца 2024 года. Мирное урегулирование в этой стране станет возможным, лишь если альянс даст "Талибану" ясный сигнал, что "тот никогда не одержит победу на поле боя", указал генсек НАТО.
На встрече в Брюсселе Патрик Шэнахэн похвалил Германию за важный вклад в миссию НАТО в Афганистане, а также за увеличение ассигнований на оборону. Из 100 млрд долларов, которые страны НАТО дополнительно выделили на оборонные нужды в 2017-2020 годах, 30 млрд долларов поступили из Германии, напомнил и.о. главы Пентагона, отметив, что это "значительный рост" и "очень важно".
Читайте также: Американские войска атаковали участников движения Талибан в Афганистане
В то же время Шэнахэн подчеркнул, что этого мало, учитывая масштаб угроз. "Расходы нужно увеличивать", - указал он.
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