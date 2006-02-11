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Раздел: Мир  
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Германия обещает рост военного бюджета

Германия обещает рост военного бюджетаЕвропа сейчас находится в процессе пересмотра своих взглядов на мировую безопасность.

Руководитель военного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен обещает, что Германия, несмотря на все помехи, увеличит оборонный бюджет до уровня в 2% ВВП.

Об этом она заявила, выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Министр заверила, что Североатлантический альянс "остается номером один для нашей безопасности", а оборонное сотрудничество в рамках ЕС дополняет натовское сотрудничество.

В своем выступлении она признала, что Европа сейчас находится в процессе пересмотра своих взглядов на мировую безопасность, и этот процесс был спровоцирован Москвой: только после нападения РФ на Украину Европа осознала необходимость наращивать военные мощности.

"Потребовалась военная агрессия против Украины, чтобы мы изменили курс. С 2014 года бюджет европейских членов НАТО уже вырос на 36%. Мы планируем большую модернизацию военных мощностей до 2024 года", - заявила она.

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Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что впереди – еще больший рост расходов. "Мы должны сделать еще больше. Особенно мы, немцы. Мы придерживаемся цели 2% ВВП (на оборонные расходы) и дали такое обязательство союзникам", - пояснила министр.

Стоит отметить, что до недавнего времени немецкое руководство исключало такую ​​возможность и планировало остановиться на показателе 1,5%. В частности, год назад в выступлении на Мюнхенской конференции тогдашний глава МИД уверял, что Берлин не даст 2% ВВП на оборону, потому что это будет означать милитаризацию.
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 Теги: Германия, бюджет

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